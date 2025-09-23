«Редкий двигатель в авиации»: разработчик объяснил отличия Bayraktar TB3 от TB2

Источник изображения: topwar.ru

Bayraktar TB3

В начале сентября Минобороны Турции объявило о принятии на вооружение сухопутных войск ударного БПЛА Bayraktar TB3. Сельчук Байрактар, глава компании Baykar, изготавливающей этот беспилотник, объяснил его отличия от предшествующей версии.

TB3 весит 1500 тыс. кг (с боезапасом до 300 кг), в то время как TB2 – 750 кг (масса БК 150 кг). Повышенная грузоподъёмность обусловлена использованием новой силовой установки, благодаря которой TB3 также может достигать больших высот (10 тыс. м) и больше времени проводить в полёте. Так, в ходе испытаний он непрерывно пребывал в воздухе на протяжении 32 часов, преодолев 5,7 тыс. км.

ТТХ Bayraktar TB2

У него гораздо более совершенный отечественный двигатель [PD-170], производства TEI. Фактически, это лучший авиадвигатель в мире в своём классе. Он оснащён современным турбодизельным двигателем [вместо поршневого Rotax 912 у TB2], что является редкостью в авиации

- пояснил разработчик.

TB3 способен работать с коротких ВПП, что позволяет использовать его с авианесущих кораблей, таких как вертолётоносец (и по совместительству флагман турецкого флота) TCG Anadolu. Складное крыло даёт возможность компактно размещаться на таких вымпелах.

ТТХ Bayraktar TB3

TB3 – первый в истории мировой авиации ударный БПЛА, совершивший благодаря ИИ полностью автономный взлёт и посадку с корабля с короткой ВПП

- отметил разработчик.

Ключевые компоненты TB3 – ПО, электроника, электрооптика (система Aselflir-500) и боеприпасы (в том числе «умные»), создающие основную добавленную стоимость, – разработаны в Турции.