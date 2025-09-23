Войти
Власти Дании выделили дополнительно 1,3 млрд. долл. на финансирование ВС страны в 2026-2033 гг.

Военнослужащие ВС Дании
Военнослужащие ВС Дании.
ЦАМТО, 22 сентября. Власти Дании выделили дополнительные более 1,3 млрд. долл. на укрепление своих Вооруженных сил, сообщает датское Минобороны.

"В 2025 году уже были выделены средства на укрепление боеспособности Вооруженных сил Дании. По рекомендации главы ВС дополнительно выделены 8,5 млрд. датских крон (1,34 млрд. долл.) на продолжение работ по укреплению Вооруженных сил Дании в период 2026-2033 гг.", – цитирует "РИА Новости" пресс-релизе датского Минобороны.

Отмечается, что средства, среди прочего, пойдут на ускорение трансформации ВС королевства и укрепление боевой мощи посредством обучения военнослужащих. Кроме того, согласно ведомству, инициативы будут направлены на поддержку возможностей подразделений Сухопутных войск, наращивание потенциала беспилотных летательных аппаратов в ВМС Дании и укрепление образовательной и учебной деятельности ВВС.

"Текущая ситуация в сфере политики безопасности требует от ВС мыслить в долгосрочной перспективе, и, при обеспечении финансовой поддержки до 2033 года, ВС смогут сосредоточиться на долгосрочных решениях", – приводятся в пресс-релизе слова главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена.

Страны
Дания
