«Выжить в окопном бою»: Франция испытывает армейский щит

Источник изображения: topwar.ru

С началом войны на Украине на поле боя вернулись окопы, что, как говорится в отчёте командования французской армии, «заставляет нас задуматься об их пользе», поскольку они «защищают нас от осколков снарядов и позволяют эффективнее атаковать противника, находящегося в невыгодном положении», что является «преимуществом в оборонительном бою против симметричного противника». Отсюда стремление восстановить компетенции «окопной войны», утраченные со времён битвы при Дьенбьенфу 1954 года в Индокитае.

Как указывается в журнале Terre Magazine, день армейских инноваций армии, прошедший в феврале, был посвящен «выживанию в окопном бою». По его итогам Минобороны взяло в разработку ряд проектов, от проводных телефонов до инвентаря, предназначенного для обустройства траншей.

Как полагают в военном ведомстве, одним из перспективных типов оснащения войск является бронещит. Это оборонительное оружие давно забыто в армии, поскольку не способно эффективно защитить спешенных солдат от огнестрельного оружия. Конечно, некоторые специализированные подразделения (спецназ, антитеррор, полиция) оснащаются им во время особых миссий.

Но для пехотинцев, которые несут в среднем от 30 до 40 кг снаряжения и припасов, щит громоздок и слишком тяжёл. Если только с ним не придётся сражаться в окопе.

В рамках разработки армейских инноваций изучается решение для первой линии обороны спешенного солдата – щита

- заявили в Минобороны.

Военно-исследовательской лаборатории поручено изучить порядок применения и оценить эффективность щита, разработанного компанией KnightShield, который считается «лёгким и манёвренным». Испытания сосредоточены на анализе его способности защищать пехотинцев от «малокалиберных баллистических угроз» и «разлетающихся осколков».

Как указывается в связи с этим во французской прессе, неизвестно, чем закончатся эти исследования, однако следует учитывать опыт прошлых конфликтов:

В конце концов, окопные бои Первой мировой войны реабилитировали арбалет (Imphy Sauterelle Type A) для стрельбы гранатами по позициям противника.