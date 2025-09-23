Новейшая лазерная система разминирования успешно испытана в зоне СВО

Источник изображения: topwar.ru

Разработанную российскими специалистами лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне проведения спецоперации, получив положительное заключение Минобороны. Об этом сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

Лазерная система разминирования, разработанная в рамках проекта «Посох», успешно прошла испытания в зоне СВО. По итогам тестов Минобороны выдало положительное заключение, система подтвердила свои характеристики, уничтожая мины, снаряды и другие взрывные устройства на дальности до 500 метров.

Как пояснили в компании, сейчас система находится на финальном этапе доработки, после чего ее можно будет поставлять в зоне СВО. На данный момент идет поиск шасси для мобильной версии системы разминирования, для этого требуются роботизированные платформы или другие подвижные средства.

Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны РФ. (...) Изделие находится на финальной стадии доработки, после чего будет отправлено для выполнения задач в зону СВО.

— приводит ТАСС сообщение компании.

Лазерная система разминирования позволяет обезвреживать СВУ путем горения без детонации.