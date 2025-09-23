Hanwha Aerospace поставит дополнительную партию 155-мм гаубиц K9 ВС Норвегии

ЦАМТО, 22 сентября. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace 19 сентября объявила о подписании контракта на поставку 24 дополнительных 155-мм самоходных гаубиц K9 ВС Норвегии.

Контракт подписан с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA).

Стоимость заказа не раскрывается, но ранее СМИ сообщали, что она оценивается в 5,65 млрд. норвежских крон (534 млн. долл.). Поставки должны быть завершены в 2027 году. Выполнение контракта увеличит общий парк СГ K9 в составе ВС Норвегии до 52 ед.

Как заявлено, решение о покупке дополнительных гаубиц было принято после успешного выполнения предыдущих контрактов и получения положительных отзывов об эксплуатации платформы.

Новые установки K9 будут оснащены модернизированной системой связи и интегрированы с норвежской системой боевого управления. Контракт также включает интегрированную логистическую поддержку (ILS) для обеспечения боеготовности посредством предоставления совместно с норвежскими компаниями услуг обучения и технического обслуживания.

По оценке Hanwha Aerospace, контракт укрепляет позиции компании как одного из ведущих поставщиков артиллерийских систем в Европу и способствует достижению цели расширения сотрудничества со странами Северной Европы. Он также открывает возможности для экспорта в Норвегию других систем вооружения, включая РСЗО "Чунму".

В составе ВС Норвегии уже имеется 28 гусеничных гаубиц K9, а также 14 транспортно-заряжающих машин K10. Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года Агентство NDMA подписало с Hanwha контракт на поставку 24 ед. СГ K9 и 6 машин K10. Стоимость заказа составила 1,8 млрд. норвежских крон (226,6 млн. долл.). Соглашение содержало опционы на поставку 24 дополнительных самоходных гаубиц.

Первая гаубица была передана ВС Норвегии в сентябре 2019 года. Основная партия техники была поставлена в конце 2020 года.

В ноябре 2022 года Агентство NDMA в рамках реализации опциона к базовому контракту заключило с Hanwha Aerospace контракт на поставку 4 дополнительных СГ K9 "Тандер", 8 транспортно-заряжающих машин K10 и сопутствующего оборудования. Как сообщалось, закупка позволит компенсировать поставки Норвегией гаубиц и другой военной техники ВС Украины. Поставка этой партии техники началась в конце 2024 года.