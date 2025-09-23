Войти
Lenta.ru

«Обвешанный до неузнаваемости» Leopard заметили у ВСУ

70
0
0
Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters
Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters.

На Украине до неузнаваемости обвесили танк Leopard динамической защитой

Танк Leopard, обвешанный большим количеством защитных элементов, заметили у ВСУ. На фотографию машины обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.



На снимке показан танк 5-й механизированной бригады ВСУ, в котором сложно узнать Leopard 1A5. Корпус и башню машины прикрыли блоками динамической защиты «Контакт-1» и «Нож», а на корме корпуса закрепили стальные решетчатые экраны. Башня получила раскладывающийся «мангал» для защиты верхней полусферы от дронов.

Защищенность базовой версии «Леопарда» обеспечивает только гомогенная броня толщиной до 70 миллиметров. Дрон-камикадзе с кумулятивной боевой частью может пробить любой участок корпуса и башни Leopard 1.

В апреле издание The National Interest писало, что переданные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 повторяют судьбу танков Tiger времен Второй мировой войны, которые были слишком дорогими и ненадежными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"