«Мало кто считает ценным танком»: пакистанский генерал раскритиковал Al-Khalid

Генерал-лейтенант в отставке Тарик Хан, бывший командующий 1-м ударным корпусом Пакистана и герой войны, оценивая оборонный потенциал страны, выразил скептицизм в отношении танка Al-Khalid в интервью изданию Global Village Space.

В Пакистане он, возможно, и пользуется большой популярностью, но за рубежом мало кто считает его танком, представляющим реальную ценность.

Al-Khalid был создан совместно с КНР на базе китайского ОБТ Type 90-II, но с двигателем 6ТД-2, выпускавшимся на Украине. Наряду с Т-80УД, закупленными из советских запасов у Киева, он считается основой бронетанковых войск страны. По данным IISS, на вооружении Пакистана по состоянию на начало года состояло 300 Al-Khalid, 110 Al-Khalid I (модернизированная версия), 315 Т-80УД и прочие машины.

Тарик Хан не раскрывает детальные недостатки Al-Khalid, но они и так на слуху. Танк обладает слабой защитой из-за ограниченной толщины брони и отсутствия ДЗ в базовой версии, что делает его уязвимым для современных противотанковых средств, таких как Javelin или «Корнет».

Его 125-мм пушка, хотя и имеет больший калибр, уступает западным 120-мм аналогам по точности и совместимости с современными боеприпасами. Кроме того, СУО является устаревшей, что ограничивает боевую эффективность машины. Интеграция китайских и украинских компонентов создаёт проблемы с обслуживанием и поставками запчастей, особенно в условиях санкций или конфликтов.

Официально Исламабад и Пекин позиционируют Al-Khalid как высококачественную машину, способную конкурировать с мировыми «брендами», но скептицизм Хана, имеющего богатый боевой опыт, противоречит этому подходу. Такие страны, как Малайзия, Перу и Саудовская Аравия, тестировали Al-Khalid, но в конечном итоге отказались от его покупки по финансовым, техническим или стратегическим соображениям.