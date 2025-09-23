Войти
Военное обозрение

«Мало кто считает ценным танком»: пакистанский генерал раскритиковал Al-Khalid

79
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Генерал-лейтенант в отставке Тарик Хан, бывший командующий 1-м ударным корпусом Пакистана и герой войны, оценивая оборонный потенциал страны, выразил скептицизм в отношении танка Al-Khalid в интервью изданию Global Village Space.

В Пакистане он, возможно, и пользуется большой популярностью, но за рубежом мало кто считает его танком, представляющим реальную ценность.

Al-Khalid был создан совместно с КНР на базе китайского ОБТ Type 90-II, но с двигателем 6ТД-2, выпускавшимся на Украине. Наряду с Т-80УД, закупленными из советских запасов у Киева, он считается основой бронетанковых войск страны. По данным IISS, на вооружении Пакистана по состоянию на начало года состояло 300 Al-Khalid, 110 Al-Khalid I (модернизированная версия), 315 Т-80УД и прочие машины.

Тарик Хан не раскрывает детальные недостатки Al-Khalid, но они и так на слуху. Танк обладает слабой защитой из-за ограниченной толщины брони и отсутствия ДЗ в базовой версии, что делает его уязвимым для современных противотанковых средств, таких как Javelin или «Корнет».

Его 125-мм пушка, хотя и имеет больший калибр, уступает западным 120-мм аналогам по точности и совместимости с современными боеприпасами. Кроме того, СУО является устаревшей, что ограничивает боевую эффективность машины. Интеграция китайских и украинских компонентов создаёт проблемы с обслуживанием и поставками запчастей, особенно в условиях санкций или конфликтов.

Официально Исламабад и Пекин позиционируют Al-Khalid как высококачественную машину, способную конкурировать с мировыми «брендами», но скептицизм Хана, имеющего богатый боевой опыт, противоречит этому подходу. Такие страны, как Малайзия, Перу и Саудовская Аравия, тестировали Al-Khalid, но в конечном итоге отказались от его покупки по финансовым, техническим или стратегическим соображениям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Малайзия
Пакистан
Перу
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Корнет
МБТ-2000
Т-80
Т-80У
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"