РИА Новости

Крейсер "Архангельск" поразил условного противника в Баренцевом море

Военно-морской флот России
Военно-морской флот России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Крейсер "Архангельск" выполнил стрельбу ракетой "Оникс" по условному противнику

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по условному противнику в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника. Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Северного флота добавили, что, по данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, уточнила пресс-служба.

В пресс-службе подчеркнули, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Атомный подводный крейсер "Архангельск" является кораблем проекта 885М "Ясень-М". Он был заложен в 2015-м и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав ВМФ России.

Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

Страны
Россия
Проекты
885 Ясень
Военные учения
СФ
