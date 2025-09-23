Лазерную систему разминирования проекта "Посох" апробировали в зоне СВО

Система позволяет обезвреживать взрывчатые вещества путем горения, не допуская детонации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Лазерная система дистанционного разминирования (проект "Посох") прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

"Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта "Посох" прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны РФ. В настоящее время мы ведем поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы. Изделие находится на финальной стадии доработки, после чего будет отправлено для выполнения задач в зону СВО", - заявил собеседник агентства.

Заявленная рабочая дистанция установки - 500 м. Ранее сообщалось, что лазерная система дистанционного разминирования позволяет обезвреживать взрывчатые вещества путем горения, не допуская детонации.