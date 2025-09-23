Войти
ТАСС

Лазерную систему разминирования проекта "Посох" апробировали в зоне СВО

81
0
0
Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох"
Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Пинчук

Система позволяет обезвреживать взрывчатые вещества путем горения, не допуская детонации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Лазерная система дистанционного разминирования (проект "Посох") прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

"Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта "Посох" прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны РФ. В настоящее время мы ведем поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы. Изделие находится на финальной стадии доработки, после чего будет отправлено для выполнения задач в зону СВО", - заявил собеседник агентства.

Заявленная рабочая дистанция установки - 500 м. Ранее сообщалось, что лазерная система дистанционного разминирования позволяет обезвреживать взрывчатые вещества путем горения, не допуская детонации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"