MWM: в текущем году Россия удвоила производство ракет ПВО С-400

В текущем году Россия нарастила производство ракет ПВО в два с лишним раза, пишет MWM. Это объясняется огромным спросом на них как на внутреннем рынке, так и за рубежом, где комплексы С-400 и С-350 получили высочайшую оценку.

"Алмаз-Антей", главный российский концерн, отвечающий за разработку систем противовоздушной обороны, за текущий год удвоил производство ракет для комплексов большой и средней дальности С-400 и С-350. На оба вида наблюдается высочайший спрос как у отечественного Министерства обороны, так и у иностранных заказчиков, в частности, актуальным остается контракт на поставку в Индию.

С Нью-Дели ведутся активные переговоры о будущих закупках комплексов ПВО. Они начались практически сразу после получения высокой оценки от индийского минобороны, высшее командование которого отметило огромную роль российских С-400 в отражении воздушных атак со стороны Пакистана в мае текущего года. В свою очередь, воздушно-космические силы России всецело полагаются на отечественную разработку, укомплектовав ей 35 полков противовоздушной обороны.

Инвестиции в закупку систем С-400 уже превысили опубликованные затраты российской армии на все классы истребителей, приобретенные за последние 30 лет.

Сообщая о росте производства, "Алмаз-Антей" заявил в пресс-релизе: "Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну не только досрочно поставить в войска часть техники, но и увеличить объемы производства ряда изделий в четыре раза, нарастить объемы выпуска других образцов ракетной техники. Только в течение последнего года в два с лишним раза выросли объемы производства технических средств зенитных ракетных систем С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", освоен серийный выпуск новых типов ракетного вооружения".

До текущего увеличения производства С-400 уже выпускалась в бо̀льших объемах, нежели любая другая система ПВО большой дальности в мире. Президент России Владимир Путин упомянул масштабы производственных мощностей страны по созданию зенитных ракетных систем во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге в январе 2023 года. Он сказал журналистам, что этот завод добился большей мощности, чем все остальные государства вместе взятые. Такое утверждение российского лидера подверглось серьезным сомнениям.

Масштабные закупки С-400 обеспечивались крупными инвестициями в обновление российской зенитно-ракетной промышленности, начиная с 2000-х годов. Тогда же началось строительство трех новых крупных предприятий для создания ракетных систем, включая новое крыло Обуховского завода, "Авитек" в Кирове, который был полностью модернизирован, и завод "НМП" в Нижнем Новгороде. Из-за серьезных задержек эти предприятия подготовились к крупномасштабному производству только в середине 2010-х годов. На тот момент поставки значительно возросли, что позволило ежегодно комплектовать несколько полков С-400 наряду с другими системами большой дальности, включая С-300В4 и С-500.

Система С-400 неоднократно проходила испытания в ходе продолжающихся боевых действий на украинском театре. Одновременно шли активные испытания самой дальнобойной ракеты класса 40Н6. Согласно данным из открытых источников, у нее два участка траектории полета: сначала ракета поднимается на высоту до 30 тысяч метров, а потом следует по заданному маршруту, сопровождаемая сигналом от бортовых радиолокационных станций.

Подразделения ПВО Индии впервые применили 40Н6 за пределами российской территории, уничтожив такой ракетой дорогостоящий самолет пакистанских ВВС.