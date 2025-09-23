Войти
«Обеспечат безопасную посадку»: Турция развёртывает системы ПВО в Дамаске

83
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турция пытается взять под своё управление движение в воздушном пространстве Сирии, которое после краха прежней администрации фактически является бесконтрольным, не считая отдельных очагов, действующих вокруг военных баз России и США.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, Анкара под вывеской министерства транспорта перебросила на ключевой объект – аэропорт Дамаска – системы, «обеспечивающие безопасную посадку и взлёт самолётов», – ILS, облегчающую работу с ВПП; DVOR/DME, предоставляющую воздушным судам информацию о направлении и расстоянии; APP, управляющую заходом на посадку; PSR/SSR, предназначенную для первичного и вторичного радиолокационного обнаружения.

Эти системы позволяют отслеживать воздушные суда в воздухе, что даёт возможность как диспетчерской вышке, так и центрам управления воздушным движением работать с более достоверными данными

- заявили в правительстве Турции.

Производство и монтаж компонентов для диспетчерской башни и радиоэлектронных систем возложено на турецкую компанию Aselsan.

Параллельно ведётся обучение местных подразделений использованию средств ПВО. На официальных кадрах были показаны тренировки с 35-мм буксируемой ЗАК, однако, как представляется, личный состав обучается применению не только этой зенитной техники.

На фоне сообщений об ударах израильской авиации по объектам турецких вооруженных сил в Сирии, Анкара выступила с категорическим опровержением.

Это не соответствует действительности. Никакого негативного воздействия на наши войска, персонал или технику, размещённые в Сирии, не существует

- заявило Минобороны.

Источник изображения: topwar.ru

Как было указано, объектом ударов в ходе воздушной операции Израиля стал комплекс ПВО 9К33 «Оса», «находящийся на вооружении режима». Таким образом, на данный момент Тель-Авив не оказывает противодействия развёртыванию Анкарой средств ПВО в Сирии, а добивает матчасть, оставшуюся от прежних властей.

