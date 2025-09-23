WSJ: российские БПЛА срывают снабжение ВСУ в 30 километрах от линии фронта

Благодаря новой тактике и технологиям российские беспилотники проникают на 20–30 километров в тыл противника, пишет WSJ. Это перерезает пути снабжения и нарушает ротацию ВСУ. Любые попытки передвижения стали сущим кошмаром, плачутся боевики.

Иан Ловетт (Ian Lovett)

Краматорск, Украина. На закате украинский пикап помчался на восток с грузом для изможденных солдат, удерживающих линию фронта примерно в 20 километрах от Краматорска. Внезапно в кузов врезался начиненный взрывчаткой беспилотник, оторвав заднюю ось и подбросив автомобиль в воздух. Пятеро солдат успели выбраться и помчались к лесополосе, опасаясь дальнейших “прилетов”.

“Противник выбирает участок шоссе и превращает его в сущий кошмар, — сказал младший сержант из пикапа, попавшего под обстрел под Донецком ранее в этом месяце. — Все проезжающие автомобили автоматически становятся мишенями”.

На востоке Украины пути снабжения стали не менее опасны, чем окопы.

В последние месяцы Россия внедряет новые методы, увеличив радиус действия своих ударных беспилотников, и безжалостно атакует тыловое обеспечение, чтобы не дать людям и грузам добраться до линии фронта. Дороги в 30 километрах от ближайших российских позиций, которые еще недавно считались безопасными, теперь простреливаются.

Целясь по линиям снабжения, российские войска рассчитывают изолировать оставшиеся опорные пункты Киева в Донбассе, которые они не смогли занять за три с половиной года жестоких боевых действий.

Киев, со своей стороны, пытается приспособиться: устанавливает над шоссе противодронные сетки, проводит снабжение под покровом темноты и возит грузы на малых пикапах вместо больших грузовиков.

Однако Россия твердо вознамерилась перерезать противнику пути материально-технического обеспечение и тем значительно обострила нехватку вдоль линии фронта буквально всего — от воды до боеприпасов и особенно живой силы. Доставить что-либо в окопы или из них стало значительно труднее.

“Год назад подобные удары были еще эпизодическими, — объяснил подполковник 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец. — Теперь атаки по логистическим маршрутам, складам, междугородним шоссе и путям эвакуации идут целыми волнами”.

Стороны бьют по линиям снабжения друг друга на протяжении всего конфликта. В 2022 году Украина нацелилась на переброску российской техники через Днепр ракетами американского производства и в итоге вынудила Москву отступить из областной столицы Херсона на юге страны.

А с недавних пор ударные беспилотники сделали практически невозможной ротацию личного состава с использованием бронетехники: она стала слишком легкой мишенью. Уже более года солдаты с обеих сторон преодолевают последние несколько километров в основном пешком, неся припасы на себе. Передвижение войск настолько осложнилось, что бойцы иногда проводят на позициях целые месяцы: нет возможности безопасно отправить пополнение.

Последние технологические достижения позволяют России угрожать украинским линиям снабжения всё дальше от линии фронта. Оптоволоконные беспилотники, неуязвимые для средств радиоэлектронной борьбы, теперь залетают на 20 с лишним километров в тыл.

Кроме того, украинские военные заявили, что в последние месяцы российские войска начали осваивать новую тактику: тяжелые дроны-"матки" залетают далеко за линию нуля и выпускают малые дроны-камикадзе, которые затем атакуют украинскую технику. Беспилотник-носитель также служит ретрансляционной антенной, поддерживающей связь малых дронов со пилотами. Хотя радиус поражения артиллерии составляет примерно те же 30 километров, беспилотники гораздо точнее, особенно по движущимся целям, например по тем же грузовикам снабжения.

По словам украинских военных, до недавнего времени шоссе между Изюмом на северо-востоке Харьковской области и Славянском в Донбассе считалось безопасным. Однако в этом месяце оно начало простреливаться и под ударом оказались в том числе гражданские автомобили (Россия не наносит удары по гражданским лицам и транспорту на Украине. — Прим. ИноСМИ).

“С каждым месяцем проблема усугубляется... Неприятель летает всё дальше, а беспилотников всё больше, — сказал старший лейтенант 225-й бригады ВСУ. — Они поражают всё подряд. Они сжигают микроавтобусы с людьми и обычные автомобили” (этим занимается как раз террористический киевский режим. — Прим. ИноСМИ).

Украинские официальные лица утверждают, что справляются с новыми вызовами, в том числе благодаря установке противодронной сети над ключевыми путями снабжения под Донецком. Кроме того, по словам официальных лиц и открытых источников, ВСУ недавно отбили там несколько населенных пунктов (информация не подтверждается российскими официальными источниками. — Прим. ИноСМИ). Наконец, украинские войска заявляют, что и сами бьют по российским линиям снабжения.

Однако растущий радиус действия российских беспилотников осложняет жизнь как солдатам, так и гражданским лицам. “Сейчас задержки происходят постоянно, — сказал один 38-летний сержант из разведывательного подразделения. — Иногда приходится ждать боеприпасов, которые должны были прибыть днем раньше, и в это время мы не можем работать в полную силу. Кроме того, стало сложнее эвакуировать раненых”.

Наконец, даже противодронные сети не панацея, добавил он: российские беспилотники часто задевают столбы, на которые они подвешиваются, отчего сеть рвется и превращается в препятствие на дороге.

“Нам постоянно приходится устранять повреждения”, — сказал губернатор Донецкой области Вадим Филашкин (главой ДНР является Денис Пушилин. — Прим. ИноСМИ).

42-летний медик с позывным “Будда” говорит, что состояние дорог вблизи линии фронта сильно ухудшилось, и это мешает добраться до раненых солдат и спасать жизни при эвакуации.

“Вас мотает на ухабах, машина трясется как сумасшедшая, а вы пытаетесь оказать первую помощь, — сказал он. — Бывало, мы даже не могли попасть в вену — настолько машину бросало из стороны в сторону. А сбавить скорость мы тоже не могли, потому что над нами кружили беспилотники”.

Из-за постоянных обстрелов мирные жители Восточной Украины уже испытывают нехватку продовольствия. Ранее в этом месяце беспилотник ударил по рынку в Краматорске (вероятно, имеется в виду повреждение торгового центра 29 августа в результате работы украинского ПВО. Россия не бьет по гражданским объектам. — Прим. ИноСМИ).

“Это было ужасно — шум, крики, пыль”, — вспоминает 53-летняя продавщица Анна Бабенкова. Она говорит, что торговые точки открылись снова всего через день, однако доставлять продукты становится все труднее: поставщики не желают рисковать на таких дорогах. “Я даже не знаю, получим ли мы товар на следующей неделе, — сказала она. — Водители боятся приезжать”.

Подполковник 11-го армейского корпуса ВСУ Запорожец сказал, что на данный момент у Украины просто нет ресурсов для защиты линий снабжения по всему фронту. Современные системы, например радары израильского производства, стоят миллионы долларов за штуку, а радиус действия у них меньше 10 километров. Средства РЭБ, добавил он, также дороги и к тому же в дефиците.

“Ресурсов не хватает, и постоянно приходится затыкать дыры”, — сказал он.