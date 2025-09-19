В США оценили преимущества реактивной «Герани»

Forbes: Реактивный дрон-камикадзе «Герань-3» сложнее сбить

Российские дроны-камикадзе «Герань-3» с реактивными двигателями сложнее сбить, чем модификации аппарата с поршневыми моторами. Преимущества нового дрона оценило американское издание Forbes.

Отмечается, что турбореактивный силовой агрегат позволяет дрону летать почти вдвое быстрее аппаратов с двигателем внутреннего сгорания.

«В более быструю цель труднее попасть, и она оставляет значительно меньше времени для реагирования на приближающиеся волны беспилотников после их обнаружения на радаре», — говорится в публикации.

При этом турбореактивный двигатель требует больше топлива, поэтому «Герань-3» уступает беспилотнику с поршневым мотором по дальности. Считается, что реактивный аппарат может поразить цель на расстоянии около тысячи километров.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России применили «Герани-3» для ударов по военным объектам в Харькове и Одессе. Аппарат с компактным двигателем может пикировать к цели со скоростью 800 километров в час.