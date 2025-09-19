Лидерство на своей платформе

Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники

Достичь технологического лидерства возможно, только опираясь на собственную электронику как платформу развития большей части современной техники.

Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства РФ, предусмотрев включение в них мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство в соответствующей сфере.

Это поручение президента было дано в развитие решений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии правительства, посвященной технологическому лидерству, которая прошла в декабре 2024 года. Тогда же был опубликован список национальных проектов, которые должны быть ориентированы на достижение технологического лидерства в первую очередь:

— национальный проект «Новые материалы и химия»;

— национальный проект «Средства производства и автоматизации»;

— национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии»;

— национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;

— национальный проект «Беспилотные авиационные системы»;

— национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»;

— национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья»;

— национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Не обладая собственной такой платформой, страна и в других приоритетных направлениях (цифровизация, беспилотный транспорт и т. д.) оказывается ограничена правилами, которые устанавливает зарубежный владелец платформы.

Все эти национальные проекты охватывают важнейшие направления развития разнообразных технологий, имеющих первостепенное значение для российской экономики. Но, на наш взгляд, в этом списке не хватает микроэлектроники и электроники в целом, без которых невозможно развитие любой современной техники, в том числе вошедшей в упомянутые национальные проекты, а следовательно, невозможно и технологическое лидерство.

Как еще в 2011 году говорил в интервью журналу «Эксперт» Хайнц Кундерт (см. «Лучше, чем в Китае», № 33, стр. 42‒43), президент Европейского отделения международной организации SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International), объединяющей изготовителей изделий, оборудования и материалов электронной техники, «своя микроэлектроника в стране — это своего рода гарантия национальной безопасности не только в области обороны, но и в области экономики и промышленности. В России обсуждают модернизацию. Без электроники она невозможна. Полупроводники присутствуют почти во всех товарах, и их применение постоянно увеличивается. Поэтому, если у вас нет электроники, вы всегда будете зависеть от других стран, таких как Китай, США, Тайвань. Это очень опасная ситуация». Опыт западных санкций против России это подтвердил. Да и без всяких санкций купить критические технологии и критическое оборудование всегда было практически невозможно, потому что они являются важным конкурентным преимуществом и стран, и компаний.

Научный руководитель Научно-исследовательского института системных исследований (НИИСИ) РАН академик РАН Владимир Бетелин. Источник: Дмитрий Лыков

Новый атомный проект

Вот, собственно, почему нам кажется важным присутствие микроэлектроники в списке национальных проектов. Хотя правительство уже неоднократно принимало программы развития микроэлектроники, у этих документов другой статус. Разработка национальных проектов предусмотрена Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В законе сказано:

Национальные проекты разрабатываются федеральными органами исполнительной власти (иными государственными органами, организациями) для достижения национальных целей развития Российской Федерации и их целевых показателей, определенных Президентом Российской Федерации, а также иных общественно значимых результатов, задач и их показателей по решениям Президента Российской Федерации…

Вот почему список национальных проектов не случайно утверждается правительством и президентом — он лично определяет задачи, которые эти проекты должны решить. В данном случае достичь технологического лидерства в соответствующей сфере.

Вопрос еще и в том, каким может быть такой национальный проект. Вряд ли его можно поставить в один ряд с национальными проектами, список которых утвержден правительством. Скорее, по масштабам задач, которые необходимо решить, его можно было бы сравнить с советскими атомным и ракетным проектами 1940‒1950-х годов с соответствующим уровнем организации и финансирования.

Электроника — это не только возможность собственного развития по модели технологического лидерства со всеми вытекающими последствиями, в том числе экономическими. Электроника также является платформой для других направлений техники, без развития которых технологическое лидерство невозможно. Не обладая собственной такой платформой, страна и в других приоритетных направлениях (цифровизация, беспилотный транспорт и т. д.) ограничена правилами, которые устанавливает зарубежный владелец платформы. И эти ограничения не перепрыгнуть. Страна оказывается не самостоятельным актором, а лишь участником экосистемы, которой управляет зарубежный вендор. Да, в рамках этой экосистемы возможно продемонстрировать какие-то чудеса инновационности и внести большой вклад в ее развитие, но главным выгодополучателем от твоего вклада все равно будет владелец экосистемы.

Разрушение технологических монополий и переход на доверенные платформы потребует объединения усилий и консолидации ресурсов всех заинтересованных в этом стран.

Проще всего это проиллюстрировать на примере цифровизации. Какая цифровая компания сейчас самая крупная по капитализации? Nvidia. Кто на Nvidia работает? Все, кто поднимает тему искусственного интеллекта, выдвигает его в качестве национального приоритета, — все льют воду на мельницу Nvidia. И пока эта компания остается практически мировым монополистом, она имеет неограниченный ресурс установления любых ограничений, правил, приоритетов в рамках темы, которую контролирует. Аналогичная ситуация и во многих других направлениях: от американской Broadcom зависит рынок сетевого оборудования, а значит, весь интернет. А от дуополии Intel/AMD зависит рынок серверов, а значит, инфраструктура ЦОД. А Qualcomm и Mediatek — дуополия на рынке смартфонов, которая распространяет свое влияние на рынок устройств интернета вещей.

Догоняющая стратегия не позволяет преодолеть эти ограничения: не хватит ресурсов. Нужно искать другие подходы. Как говорил на страницах «Стимула» академик Владимир Бетелин, можно создавать конкурентные системы и при технологиях производства предыдущего поколения, которые освоить легче. В силу сложившихся обстоятельств мы вынуждены искать новые архитектурные решения, искать нестандартные технологические решения, это создает предпосылки для лидерства в проектировании. Но этого мало, нужно брать на себя лидерство в трансформации кооперационной экосистемы. При этом в борьбе за исключительное доминирование мы обречены на поражение. Нужно предлагать другие установки — совместное развитие и использование технологий, развитие партнеров вместо эксплуатации технологической зависимости, переход на совместные доверенные платформы (см. статью в «Стимуле» «От борьбы за доминирование к совместному развитию»).

Разрушение технологических монополий и переход на доверенные платформы потребует объединения усилий и консолидации ресурсов всех заинтересованных в этом стран. Совместные проекты по разработке доверенных программно-аппаратных платформ станут направляющими для национальных стратегий технологического развития. Переток инвестиционных, научных и инженерных ресурсов в такие проекты приведет к трансформации мировой экосистемы от иерархии западных корпораций в распределенную, открытую для кооперации сеть. Кто инициирует и поведет эти процессы? Такое лидерство сейчас необходимо.

Заместитель генерального директора НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» по стратегическому развитию Владислав Клочков. Источник: Дмитрий Лыков

Жить свои умом

Как заметил в интервью «Стимулу» заместитель генерального директора НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» по стратегическому развитию Владислав Клочков, «чтобы достичь подлинного технологического суверенитета, и не только технологического — экономического, политического, необходим суверенитет когнитивный. По-русски говоря, уметь жить своим умом».

Конечно, если принять в качестве платформы те российские решения, которые в настоящее время уступают зарубежным, в данный конкретный момент это задаст определенные технические ограничения, допустим, для решений в беспилотном транспорте, или в цифровизации, или в искусственном интеллекте, и многие разработчики прикладных решений их почувствуют. Но на то и требуется государственная политика, чтобы рассуждать не о текущем моменте, исходить не из сиюминутных интересов, а из долгосрочных. А дальше должны включаться правильные обратные связи и развитие тех платформ, которые сейчас объективно отстают от передовых зарубежных. Это отставание можно измерить. По всем оценкам, оно составляет порядка 10‒15 лет, то есть если мерить в поколениях микропроцессоров, то это два поколения. Это некритичное отставание. На этом можно проектировать конкурентоспособные решения. Они могут проигрывать в цене, могут проигрывать в быстродействии, но ими можно покрывать очень широкую область.

Здесь важно, что правильным образом включая эти обратные связи, разработчиков прикладных решений и разработчиков платформенных решений, мы преодолеваем те ограничения, с которых начали, собственная платформа начинает развиваться, скорость развития набирает темп, становится все более привлекательной, втягивает в свое развитие все больше сторонников и ресурсов. Очень важно, что она доверенная. Не только с точки зрения суверенности для государства, но привлекательности и уверенности для разработчиков — участников экосистемы, которые уже наелись технологической зависимости от монополистов.

Это отставание можно измерить. По всем оценкам, оно составляет порядка 10‒15 лет, то есть если мерить в поколениях микропроцессоров, то это два поколения. Это некритичное отставание.

Колоссальный резерв можно также получить за счет отказа от избыточности в системах управления разного назначения. Она накоплена исторически, не обоснована реальными потребностями. Это результат спешки в выводе новых продуктов на рынок, когда компании пытаются максимально сократить время выхода на рынок, выводят сырые решения, потом латают дыры, подставляют какие-то костыли. Все это накладывает дополнительную нагрузку, если говорить о цифровых системах, на тот же процессор. А если говорить о другом оборудовании, просто накладывает дополнительные требования по сложности этих решений — и вот в избавлении от этой избыточности огромный резерв повышения эффективности. Не только эффективности, но и надежности, потому что за избыточностью ты не видишь причину проблем, с которыми сталкивается заказчик. Получается такое наслоение технических решений, что уже никто до конца не понимает, в какой логике они принимались и почему именно такие. И вот здесь можно применить то, что предлагал Бетелин: сделать ставку на более передовые, лаконичные и прогрессивные архитектурные решения. Причем они тем более эффективны, чем больше они специализированы по области применения, что вместе с отказом от избыточности дает очень хорошие возможности.

А возвращаясь к мысли, высказанной Владиславом Клочковым, что «надо уметь жить своим умом», это не означает, что мы должны закрываться от лучших идей, которые существуют в мире. Напротив, мы должны быть очень восприимчивы к этим идеям, но решения должны принимать мы сами, и мы не должны попадать в колею, проложенную кем-то другим. Особенно если ее показывает нам не тот, кто создает технологии, а тот, кто пропагандирует их использование и нацелен на эксплуатацию технологической зависимости.