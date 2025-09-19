Войти
Газета.ru

ВС России получат уникальную связку БПЛА, которая обходит вражеские РЭБ

501
0
+1
Источник изображения: gazeta.ru

Mash: инженеры РФ придумали связку БПЛА, которая обходит вражеские системы РЭБ

Дальность российских оптоволоконных дронов увеличится в четыре раза благодаря разработке отечественных инженеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обходить вражескую защиту предлагается при помощи связки БПЛА. Базовый беспилотник присоединяют оптоволоконным кабелем к боевому и запускают.

«В полете расстояние между ними меняют так, чтобы каждый находился в нужной точке. Второй выполняет задачу, а первый обеспечивает наблюдение и связь - глаза и руки в одной связке», - пояснил источник.

До этого газета «Известия» сообщила, что в России была разработана новая противообледенительная система, которая позволит беспилотникам самолетного типа совершать полеты при экстремально низких температурах. В основе этой системы находится электропроводящая полимерная нить, способная нагреваться. Использование этой нити позволит применять беспилотники при частых перепадах температуры и высокой влажности, при которых образуется мешающая полету наледь.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.


Михаил Миронов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:42
  • 84
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".