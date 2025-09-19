ВС России получат уникальную связку БПЛА, которая обходит вражеские РЭБ

Mash: инженеры РФ придумали связку БПЛА, которая обходит вражеские системы РЭБ

Дальность российских оптоволоконных дронов увеличится в четыре раза благодаря разработке отечественных инженеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обходить вражескую защиту предлагается при помощи связки БПЛА. Базовый беспилотник присоединяют оптоволоконным кабелем к боевому и запускают.

«В полете расстояние между ними меняют так, чтобы каждый находился в нужной точке. Второй выполняет задачу, а первый обеспечивает наблюдение и связь - глаза и руки в одной связке», - пояснил источник.

До этого газета «Известия» сообщила, что в России была разработана новая противообледенительная система, которая позволит беспилотникам самолетного типа совершать полеты при экстремально низких температурах. В основе этой системы находится электропроводящая полимерная нить, способная нагреваться. Использование этой нити позволит применять беспилотники при частых перепадах температуры и высокой влажности, при которых образуется мешающая полету наледь.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.

Михаил Миронов