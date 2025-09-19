Войти
"С-400 остаются": в Турции опровергли сообщения о перепродаже ЗРК

Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны Турции опровергло сообщения о возможной продаже ЗРК С-400

Минобороны Турции опровергло информацию о том, что Москва якобы готовится вернуть проданные Анкаре зенитные ракетные комплексы С-400. Ранее турецкий и американский журналисты сообщали, что Россия предложила выкупить ЗРК, которые Турция практически не использует с 2019 года. По их данным, турецкая сторона была заинтересована в этом предложении. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Министерство обороны Турции опровергло сообщения СМИ о том, что Москва якобы готовится вернуть проданные Анкаре зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщили турецкое издание Т24, а также российские информагентства ТАСС и РИА Новости.

«С-400 остаются на вооружении наших ВС, каких-либо изменений в ситуации нет», - цитируют агентства заявление собеседника.

Кроме того, ранее сообщения о якобы продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 опроверг другой турецкий источник РИА Новости.

Откуда пошли слухи?

3 сентября колумнист турецкой газеты Nefres Мурат Гюрген заявил, что Москва намерена приобрести у Анкары комплексы С-400, которые Турция не использует, и продать их другим странам.

«В то время, как мир борется с войнами и кризисами, многие страны, заинтересованные в системах ПВО, обратились к России. Однако у Москвы нет готовых С-400, кроме тех, которые она использует. Поэтому, как сообщается, Россия рассматривает возможность выкупа систем С-400, проданных Турции в 2019 году, которые Анкара активно не использует, и продажи их другой стране», - писал Гюрген.

Автор материала утверждал, что Анкара якобы открыта к этому предложению. Во-первых, как уточнял журналист, Турция, которая разрабатывает собственную систему ПВО Çelik Kubbe («Стальной купол»), «видит, что ее потребность в С-400 с каждым днем падает».

«Интеграция С-400 в зону ответственности НАТО уже невозможна. Ракеты - один из важнейших элементов системы - также достигли половины своего срока годности, и возникла необходимость в техническом обслуживании», - отмечал Гюрген.

Кроме этого, по словам колумниста, Турция была заинтересована в возвращении в программу производства F-35. Анкара была исключена из нее в 2019 году после приобретения у России комплексов С-400. В США считали, что Россия может использовать ЗРК для получения информации о F-35.

Вашингтон не раз призывал Турцию «не оставлять С-400». Так, в марте 2025-го США предлагали Анкаре разобрать ЗРК по частям или перевезти их на американскую военную базу Инджирлик. Взамен американцы обещали предоставить Турции доступ к истребителям F-35.

25 июня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вопрос о С-400 закрыт.

«Мы не обсуждали С-400 на встрече с [президентом США Дональдом] Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня, он закрыт. Мы обсуждали [покупку] истребителей F-35. Мы заплатили за них $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», - заявил тогда турецкий лидер.

30 июля посол США в Турции Томас Баррак заявил, что Анкара и Вашингтон могут до конца 2025 года урегулировать вопрос с исключением Турции из программы производства F-35. На каких условиях это произойдет - не сообщалось.

Нужны для перевооружения

Вслед за колонкой Гюргена свой материал, посвященный якобы передаче Турцией С-400, опубликовал обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу. В своей статье он перечислил те же причины, почему Анкара может быть заинтересована в продаже комплексов.

При этом Сучиу также высказал предположение, почему Москва может быть заинтересована в покупке. Журналист утверждал, что комплексы якобы нужны РФ для быстрого перевооружения. Он заявил, что в ходе спецоперации российские военные потеряли несколько систем, а потому «России необходимо пополнить свои запасы, не допуская дальнейших задержек экспорта».

Сучиу указал на то, что Москве уже пришлось перенести сроки поставки С-400 в Индию, контракт с которой Россия заключила в 2018 году. При этом генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев ранее опровергал эту информацию, заявляя, что РФ выполняет контракт на поставку ЗРК Индии согласно обязательствам.


Ева Вишневская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
