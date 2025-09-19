Пушков: Размещение ядерного оружия не сделает Польшу ядерной державой

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу заявления польского президента Кароля Навроцкого о необходимости национального ядерного оружия, указывая на невозможность реализации этих планов.

Заявление польского президента Кароля Навроцкого о необходимости создания собственного ядерного потенциала Польши является фарсом, считает сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, размещение на территории страны ядерного оружия другой державы, например Франции, не делает Польшу ядерной державой.

"Полагаю, Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит поляков в заблуждение. Никто не даст Польше создать собственное ядерное оружие", – написал Пушков в Telegram-канале.

Пушков добавил, что даже при размещении иностранного ядерного оружия на польской территории, контроль и решения о его применении останутся у другой державы.

В качестве примера Пушков привел Германию и Италию, где размещены американские ядерные вооружения, однако эти страны не считаются ядерными державами. Он также подчеркнул, что чрезмерные амбиции всегда приводили Польшу к трагедиям в истории, а сейчас такие заявления выглядят как фарс.

Ранее Кароль Навроцкий заявил о необходимости участия Польши в программе совместного использования ядерного оружия союзников (Nuclear Sharing) и отметил, что у страны должны быть собственные ядерные возможности – как энергетические, так и военные.

СМИ сообщали, что прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие.

Эксперты оценили идею Макрона разместить в ряде стран Евросоюза ядерный арсенал Парижа.

Вера Басилая