Войти
Деловая газета "Взгляд"

Пушков назвал фарсом требование Польшей собственного ядерного оружия

470
0
0
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Пушков: Размещение ядерного оружия не сделает Польшу ядерной державой

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу заявления польского президента Кароля Навроцкого о необходимости национального ядерного оружия, указывая на невозможность реализации этих планов.

Заявление польского президента Кароля Навроцкого о необходимости создания собственного ядерного потенциала Польши является фарсом, считает сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, размещение на территории страны ядерного оружия другой державы, например Франции, не делает Польшу ядерной державой.

"Полагаю, Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит поляков в заблуждение. Никто не даст Польше создать собственное ядерное оружие", – написал Пушков в Telegram-канале.

Пушков добавил, что даже при размещении иностранного ядерного оружия на польской территории, контроль и решения о его применении останутся у другой державы.

В качестве примера Пушков привел Германию и Италию, где размещены американские ядерные вооружения, однако эти страны не считаются ядерными державами. Он также подчеркнул, что чрезмерные амбиции всегда приводили Польшу к трагедиям в истории, а сейчас такие заявления выглядят как фарс.

Ранее Кароль Навроцкий заявил о необходимости участия Польши в программе совместного использования ядерного оружия союзников (Nuclear Sharing) и отметил, что у страны должны быть собственные ядерные возможности – как энергетические, так и военные.

СМИ сообщали, что прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие.

Эксперты оценили идею Макрона разместить в ряде стран Евросоюза ядерный арсенал Парижа.

Вера Басилая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Польша
США
Франция
Продукция
Rafale
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:42
  • 84
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".