Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

Источник изображения: @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

"Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией", – заявил Трамп.

Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

Денис Тельманов

