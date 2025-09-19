Путин: растущие расходы на "оборонку" уходят не в песок

Российские ОПК и армия качественно меняются, заявил президент России

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Расходы России на "оборонку" растут, но они "не уходят в песок". Российские ОПК и армия качественно меняются, заявил президент России Владимир Путин.

"Они не в песок уходят - эти расходы на оборону. У нас и "оборонка" качественно изменилась, и армия качественно изменилась. Конечно, это требует ресурсов. Это не пустые расходы. Но они есть - эти расходы, они возросли", - подчеркнул глава государства на встрече с лидерами думских фракций.

При этом президент добавил, что власти принимают сбалансированные решения, которые "позволяют двигаться вперед". "[Обеспечивать] исполнение социальных обязательств на фоне растущих оборонных расходов. Это очень важно", - пояснил он.