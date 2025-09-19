Войти
Путин оценил поставки боевой авиации для СВО

470
0
0
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин: Потребности ВС России в боевой авиации полностью удовлетворяют

Российские предприятия полностью удовлетворяют потребности Вооруженных сил (ВС) в боевой авиации и обеспечивают экспортные поставки. Темпы производства летательных аппаратов оценил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что боевая авиация нужна в условиях проведения СВО. «Мы не только полностью удовлетворяем потребности Вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом», — сказал он в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

Ранее в сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Воздушно-космические силы России получили очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В том же месяце генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха рассказал, что российскую военную авиацию можно считать лучшей в мире — это доказывает спецоперация.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Путин Владимир
