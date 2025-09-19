infoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью

Многих удивило присутствие на учениях "Запад-2025" неофициальных наблюдателей из США, пишет колумнист infoBRICS. По его мнению, представители американского руководства прибыли в Белоруссию, чтобы договориться о чем-то очень важном.

Драголюб Боснич

Трамп заявил, что "с нетерпением ждет встречи с президентом Лукашенко в будущем", что явно свидетельствует о намерении США продолжать курс на сближение с Минском. Но возникает вопрос: зачем? Что Белоруссия может предложить Соединенным Штатам?

12 сентября Россия и Белоруссия начали совместные стратегические военные учения "Запад-2025". Они являются частью многолетней традиции учений, которая началась примерно полвека назад, в 1970-х годах, в Советском Союзе. Учения "Запад" являются частью российских военных учений, в которые также входят "Центр", "Восток" и "Кавказ". Еще в середине августа белорусские источники сообщали, что будет отработано даже применение термоядерного оружия и современных систем доставки (в том числе "Орешник", "Искандер" и "Полонез"). Помимо двух основных участников, России и Белоруссии, более 20 других стран объявили о своем участии в той или иной степени. Среди них Бангладеш, Буркина-Фасо, Конго, Мали, Индия, Иран, Нигер и Таджикистан, которые направили свои войска.

Кроме того, официальными наблюдателями являются Камбоджа, Китай, Куба, Казахстан, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Северная Корея, Пакистан, Сербия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Однако неожиданным оказался визит еще одного неофициального наблюдателя — Соединенных Штатов. А именно, 15 сентября в министерстве обороны Белоруссии объявили, что американские военные офицеры посетили страну, чтобы наблюдать за ходом учений "Запад-2025". На кадрах, опубликованных Минском, видно, как два человека в форме ВВС США, оба в звании подполковника, пожимают руки белорусским военным, в том числе министру обороны генерал-лейтенанту Виктору Хренину, а один из американских офицеров даже благодарит его по-русски. Несколько источников также сообщают, что двое американских офицеров были идентифицированы как военные атташе.

"Мы покажем вам все, что вас интересует, все, что вы хотите. Вы можете пойти и посмотреть сами, поговорить с людьми", — сказал министр обороны Виктор Хренин американским офицерам на Борисовском полигоне в Минской области.

По сообщению Reuters, оба американских офицера отказались разговаривать с журналистами, а в пентагоне пока не прокомментировали визит официально. Белоруссия официально пригласила девять стран-членов НАТО и другие страны направить военных наблюдателей для "контроля открытости и прозрачности учений". Помимо несколько неожиданного визита американских военных, наблюдателей направили также Венгрия и Турция, в результате чего общее число иностранных стран, представители которых посетили "Запад-2025", достигло 23. Учения завершились 16 сентября и позволят проверить способность российских и белорусских военных отразить вторжение врага и отвоевать утраченные территории. Как обычно, официально противника не назвали, но подразумевается, что временной "атакующей силой" является ЕС/НАТО (которые открыто говорят о войне с Россией и ее союзниками и готовятся к ней).

С другой стороны, хотя американское присутствие, несомненно, вызывает удивление во многих западных странах, для большинства независимых наблюдателей оно выглядит довольно странным. А именно, прямые военные контакты между Москвой и Вашингтоном, безусловно, являются шагом в правильном направлении, поскольку две страны с самыми мощными стратегическими арсеналами несут наибольшую ответственность за глобальную безопасность. В предыдущие годы эти контакты не только отсутствовали, но и, можно сказать, были явно враждебными, поскольку американский военный контингент фактически участвовал в боевых действиях в организованном НАТО украинском конфликте. В этом отношении это явно положительное развитие событий, которое резко контрастирует с действиями ЕС/НАТО, которые продолжают усугублять напряженность в отношениях как с Москвой, так и с Минском, либо развертывая войска, либо посылая шпионов вместо настоящих военных наблюдателей.

Однако сам факт того, что пентагон направил офицеров в Белоруссию, а не в Россию, еще более удивителен. Дело в том, что администрация Трампа находится в процессе довольно необычного потепления отношений с Минском. В серии неожиданных шагов на прошлой неделе президент США Дональд Трамп решил снять некоторые критические санкции, введенные против Белоруссии после того, как последняя освободила более 50 западных агентов и передала их Литве. В ответ США также сняли санкции с "Белавиа", национальной авиакомпании Минска, а Трамп направил подарки и письмо президенту Александру Лукашенко, поблагодарив его за этот шаг. Более того, некоторые сообщения указывают на то, что прямые рейсы между США и Белоруссией могут быть вскоре восстановлены, а в госдепартаменте дали понять, что могут вновь открыть американское посольство в Минске. Трамп предположил, что в ближайшем будущем могут последовать дальнейшие соглашения с Белоруссией.

11 сентября президент Лукашенко встретился с посланником Трампа Джоном Коулом. Они обсудили "ряд вопросов, включая дальнейшее освобождение заключенных и вопросы региональной безопасности, такие как прекращение использования нелегальной миграции из Белоруссии в соседние страны НАТО в качестве оружия". Коул подчеркнул, что уступки в отношении санкций включают "ограниченный пакет мер, который позволит „Белавиа“ обслуживать и покупать компоненты для своего существующего парка самолетов, в который входят самолеты Boeing". Это также может частично позволить России обслуживать американские авиалайнеры, эксплуатируемые отечественными компаниями. Интересно, что Трамп заявил, что "с нетерпением ждет встречи с президентом Лукашенко в будущем", что является явным признаком того, что США планируют продолжать курс на сближение с Минском. И все же возникает вопрос: для чего? Что Беларусь может предложить Соединенным Штатам?

Ответ может оказаться более неожиданным, чем вы думаете. Дело в том, что администрация Трампа ведет торговую войну со многими странами мира, в том числе с Канадой, одним из своих ближайших партнеров. Для Вашингтона Оттава является главным поставщиком важнейших ресурсов, таких как сырая нефть и природный газ. Однако одним из менее обсуждаемых товаров в канадско-американском торговом обмене является калий, наиболее востребованное сельскохозяйственное удобрение. Канада является основным мировым производителем и экспортером калийных удобрений, а США — их крупнейшим потребителем. А именно, США импортируют более 80% необходимого им калия именно из Канады. На долю США приходится почти 50% канадского экспорта калийных удобрений. Продолжающаяся торговая война нарушает этот баланс, поскольку введенные Трампом пошлины затрагивают как американских фермеров, так и канадских производителей калийных удобрений, поэтому Вашингтон сейчас ищет альтернативы.

Россия и Белоруссия являются крупными поставщиками калийных удобрений, причем на долю последней до 2022 года приходилось почти 20% мирового экспорта. Хотя с тех пор этот показатель снизился до примерно 10%, Минск по-прежнему имеет производственные мощности для увеличения поставок. Последнее потепление в отношениях между США и Белоруссией включает в себя исключения как из режима санкций, так и из системы пошлин. Поскольку торговый обмен между США и Белоруссией довольно скромный, снятие санкций не должно стать для Минска серьезным поводом для освобождения западных агентов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Белоруссии. Таким образом, если администрация Трампа не планирует увеличить импорт калийных удобрений из Минска, чтобы обеспечить американских фермеров достаточным их количеством и оказать дополнительное давление на Канаду. Это свидетельствует о серьезном сдвиге в внешней политике США, особенно в свете того, что Трамп ищет способы восстановить экономическое доминирование Америки.