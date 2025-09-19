Войти
ИноСМИ

Почему наблюдатели из США присутствуют на российских учениях "Запад-2025"? (infoBRICS, Китай)

552
0
0
Иностранные наблюдатели во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области
Иностранные наблюдатели во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Толочко

infoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью

Многих удивило присутствие на учениях "Запад-2025" неофициальных наблюдателей из США, пишет колумнист infoBRICS. По его мнению, представители американского руководства прибыли в Белоруссию, чтобы договориться о чем-то очень важном.

Драголюб Боснич

Трамп заявил, что "с нетерпением ждет встречи с президентом Лукашенко в будущем", что явно свидетельствует о намерении США продолжать курс на сближение с Минском. Но возникает вопрос: зачем? Что Белоруссия может предложить Соединенным Штатам?

12 сентября Россия и Белоруссия начали совместные стратегические военные учения "Запад-2025". Они являются частью многолетней традиции учений, которая началась примерно полвека назад, в 1970-х годах, в Советском Союзе. Учения "Запад" являются частью российских военных учений, в которые также входят "Центр", "Восток" и "Кавказ". Еще в середине августа белорусские источники сообщали, что будет отработано даже применение термоядерного оружия и современных систем доставки (в том числе "Орешник", "Искандер" и "Полонез"). Помимо двух основных участников, России и Белоруссии, более 20 других стран объявили о своем участии в той или иной степени. Среди них Бангладеш, Буркина-Фасо, Конго, Мали, Индия, Иран, Нигер и Таджикистан, которые направили свои войска.

Кроме того, официальными наблюдателями являются Камбоджа, Китай, Куба, Казахстан, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Северная Корея, Пакистан, Сербия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Однако неожиданным оказался визит еще одного неофициального наблюдателя — Соединенных Штатов. А именно, 15 сентября в министерстве обороны Белоруссии объявили, что американские военные офицеры посетили страну, чтобы наблюдать за ходом учений "Запад-2025". На кадрах, опубликованных Минском, видно, как два человека в форме ВВС США, оба в звании подполковника, пожимают руки белорусским военным, в том числе министру обороны генерал-лейтенанту Виктору Хренину, а один из американских офицеров даже благодарит его по-русски. Несколько источников также сообщают, что двое американских офицеров были идентифицированы как военные атташе.

"Мы покажем вам все, что вас интересует, все, что вы хотите. Вы можете пойти и посмотреть сами, поговорить с людьми", — сказал министр обороны Виктор Хренин американским офицерам на Борисовском полигоне в Минской области.

По сообщению Reuters, оба американских офицера отказались разговаривать с журналистами, а в пентагоне пока не прокомментировали визит официально. Белоруссия официально пригласила девять стран-членов НАТО и другие страны направить военных наблюдателей для "контроля открытости и прозрачности учений". Помимо несколько неожиданного визита американских военных, наблюдателей направили также Венгрия и Турция, в результате чего общее число иностранных стран, представители которых посетили "Запад-2025", достигло 23. Учения завершились 16 сентября и позволят проверить способность российских и белорусских военных отразить вторжение врага и отвоевать утраченные территории. Как обычно, официально противника не назвали, но подразумевается, что временной "атакующей силой" является ЕС/НАТО (которые открыто говорят о войне с Россией и ее союзниками и готовятся к ней).

С другой стороны, хотя американское присутствие, несомненно, вызывает удивление во многих западных странах, для большинства независимых наблюдателей оно выглядит довольно странным. А именно, прямые военные контакты между Москвой и Вашингтоном, безусловно, являются шагом в правильном направлении, поскольку две страны с самыми мощными стратегическими арсеналами несут наибольшую ответственность за глобальную безопасность. В предыдущие годы эти контакты не только отсутствовали, но и, можно сказать, были явно враждебными, поскольку американский военный контингент фактически участвовал в боевых действиях в организованном НАТО украинском конфликте. В этом отношении это явно положительное развитие событий, которое резко контрастирует с действиями ЕС/НАТО, которые продолжают усугублять напряженность в отношениях как с Москвой, так и с Минском, либо развертывая войска, либо посылая шпионов вместо настоящих военных наблюдателей.

Однако сам факт того, что пентагон направил офицеров в Белоруссию, а не в Россию, еще более удивителен. Дело в том, что администрация Трампа находится в процессе довольно необычного потепления отношений с Минском. В серии неожиданных шагов на прошлой неделе президент США Дональд Трамп решил снять некоторые критические санкции, введенные против Белоруссии после того, как последняя освободила более 50 западных агентов и передала их Литве. В ответ США также сняли санкции с "Белавиа", национальной авиакомпании Минска, а Трамп направил подарки и письмо президенту Александру Лукашенко, поблагодарив его за этот шаг. Более того, некоторые сообщения указывают на то, что прямые рейсы между США и Белоруссией могут быть вскоре восстановлены, а в госдепартаменте дали понять, что могут вновь открыть американское посольство в Минске. Трамп предположил, что в ближайшем будущем могут последовать дальнейшие соглашения с Белоруссией.

11 сентября президент Лукашенко встретился с посланником Трампа Джоном Коулом. Они обсудили "ряд вопросов, включая дальнейшее освобождение заключенных и вопросы региональной безопасности, такие как прекращение использования нелегальной миграции из Белоруссии в соседние страны НАТО в качестве оружия". Коул подчеркнул, что уступки в отношении санкций включают "ограниченный пакет мер, который позволит „Белавиа“ обслуживать и покупать компоненты для своего существующего парка самолетов, в который входят самолеты Boeing". Это также может частично позволить России обслуживать американские авиалайнеры, эксплуатируемые отечественными компаниями. Интересно, что Трамп заявил, что "с нетерпением ждет встречи с президентом Лукашенко в будущем", что является явным признаком того, что США планируют продолжать курс на сближение с Минском. И все же возникает вопрос: для чего? Что Беларусь может предложить Соединенным Штатам?

Ответ может оказаться более неожиданным, чем вы думаете. Дело в том, что администрация Трампа ведет торговую войну со многими странами мира, в том числе с Канадой, одним из своих ближайших партнеров. Для Вашингтона Оттава является главным поставщиком важнейших ресурсов, таких как сырая нефть и природный газ. Однако одним из менее обсуждаемых товаров в канадско-американском торговом обмене является калий, наиболее востребованное сельскохозяйственное удобрение. Канада является основным мировым производителем и экспортером калийных удобрений, а США — их крупнейшим потребителем. А именно, США импортируют более 80% необходимого им калия именно из Канады. На долю США приходится почти 50% канадского экспорта калийных удобрений. Продолжающаяся торговая война нарушает этот баланс, поскольку введенные Трампом пошлины затрагивают как американских фермеров, так и канадских производителей калийных удобрений, поэтому Вашингтон сейчас ищет альтернативы.

Россия и Белоруссия являются крупными поставщиками калийных удобрений, причем на долю последней до 2022 года приходилось почти 20% мирового экспорта. Хотя с тех пор этот показатель снизился до примерно 10%, Минск по-прежнему имеет производственные мощности для увеличения поставок. Последнее потепление в отношениях между США и Белоруссией включает в себя исключения как из режима санкций, так и из системы пошлин. Поскольку торговый обмен между США и Белоруссией довольно скромный, снятие санкций не должно стать для Минска серьезным поводом для освобождения западных агентов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Белоруссии. Таким образом, если администрация Трампа не планирует увеличить импорт калийных удобрений из Минска, чтобы обеспечить американских фермеров достаточным их количеством и оказать дополнительное давление на Канаду. Это свидетельствует о серьезном сдвиге в внешней политике США, особенно в свете того, что Трамп ищет способы восстановить экономическое доминирование Америки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Белоруссия
Буркина-Фасо
Венгрия
Индия
Иран
Казахстан
Камбоджа
Канада
Китай
КНДР
Конго
Куба
Литва
Мали
Монголия
Мьянма
Нигер
Никарагуа
ОАЭ
Пакистан
Россия
Сербия
США
Таджикистан
Таиланд
Турция
Узбекистан
Продукция
Искандер
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:42
  • 84
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".