Белоусов обсудил направления взаимодействия с главой генштаба ВС Нигерии

447
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 18 сентября обсудил перспективные направления взаимодействия с начальником главного штаба Вооруженных сил (ВС) Нигерии генералом Кристофером Гвабином Мусой. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.


«Отмечаем решительные и профессиональные действия нигерийских военнослужащих в борьбе против экстремистов из «Боко Харам», — написали в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Белоусов поблагодарил членов нигерийской делегации за участие военных страны в совместном стратегическом учении «Запад-2025» в качестве наблюдателей.

Муса, в свою очередь, выразил слова признательности и благодарности от лица президента Нигерии за организацию встречи.

«Мы увидели, каким образом ведутся современные виды боевых действий, как используются беспилотные летательные аппараты во взаимодействии с другими видами вооружения и специальной военной техники», — подчеркнул начальник главного штаба ВС Нигерии.

Кроме того, стороны обсудили ряд других актуальных и важных направлений по линии оборонных ведомств.

Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября. Польша из-за их проведения закрыла свою границу с Белоруссией. 15 сентября в минобороны Белоруссии сообщили, что американские военные посетили учения «Запад-2025». Кроме того, в учениях также приняли участие представители 23 государств, среди которых три из стран НАТО: США, Турции и Венгрии.


Газета The Times 16 сентября сообщила об отправке 65 индийских военных для участия в учениях «Запад-2025». Уточнялось, что в том числе Дели направил одно из самых почитаемых подразделений — полк «Кумаон».

