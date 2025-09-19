Войти
Известия.ru

Путин назвал численность находящихся в зоне СВО бойцов армии России

468
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Путин: в зоне СВО находятся 700 тыс. бойцов ВС России

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится более 700 тыс. военнослужащих армии России. Об этом 18 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин.


«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», — сказал он на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

Как добавил глава государства, именно среди них нужно выбирать таких людей, которые хотят и склонны к работе в органах власти. Путин указал, что не все из бойцов хотели бы видеть себя на посту госслужащих. Некоторые бойцы — люди очень творческие и думают о работе в сфере культуры, о театральных вузах.

«Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам. Ясно, что один аспект — преданность Родине, готовность отдать жизнь за нее — присутствует», — отметил Путин.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 17 сентября сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ наступают практически на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Он отметил, что наиболее упорные бои сейчас развернулись на красноармейском направлении. Также Герасимов наградил военнослужащих, которые отличились при освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР).

Путин 30 июля заявил, что патриотический настрой молодежи является главным фактором успешного развития России и укрепления государственности. По его словам, патриотизм важен как для достижения целей спецоперации, так и для развития России во всех отраслях, а также укрепления государственности РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:42
  • 84
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".