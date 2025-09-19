Путин назвал численность находящихся в зоне СВО бойцов армии России

Путин: в зоне СВО находятся 700 тыс. бойцов ВС России

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится более 700 тыс. военнослужащих армии России. Об этом 18 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин.

«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», — сказал он на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

Как добавил глава государства, именно среди них нужно выбирать таких людей, которые хотят и склонны к работе в органах власти. Путин указал, что не все из бойцов хотели бы видеть себя на посту госслужащих. Некоторые бойцы — люди очень творческие и думают о работе в сфере культуры, о театральных вузах.

«Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам. Ясно, что один аспект — преданность Родине, готовность отдать жизнь за нее — присутствует», — отметил Путин.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 17 сентября сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ наступают практически на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Он отметил, что наиболее упорные бои сейчас развернулись на красноармейском направлении. Также Герасимов наградил военнослужащих, которые отличились при освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР).

Путин 30 июля заявил, что патриотический настрой молодежи является главным фактором успешного развития России и укрепления государственности. По его словам, патриотизм важен как для достижения целей спецоперации, так и для развития России во всех отраслях, а также укрепления государственности РФ.