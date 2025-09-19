Войти
Кумулятив внутри вращающейся клетки: дрон Rooster стал средством поражения

Источник изображения: topwar.ru

Израильская компания Robotican представила боевую конфигурацию беспилотника Rooster, который получил на вооружение боеголовку с фугасным или кумулятивным зарядом весом 300 г с высокоточным наведением, которое обеспечивается эффективным обнаружением и захватом целей благодаря ИИ. В данной комплектации он предназначен для нанесения ударов внутри зданий, туннелей и других помещений.

Ранее Rooster использовался в качестве средства разведки ограниченных пространств. Он представляет собой квадрокоптер, оснащённый электроникой, аккумуляторами, антенной и оптоэлектронным сенсором с телекамерой. Беспилотник состоит из расположенных по обеим сторонам полусферических каркасов («клетки»), которые соединены балками. «Клетка» обеспечивает защиту лопастям при движении дрона, в частности, во время полёта.

Источник изображения: topwar.ru

При работе винтов с разной скоростью и при низком значении оборотов «клетка» начинает вращаться, поскольку не закреплена жёстко на корпусе БПЛА, превращаясь в колесо, которое позволяет дрону катиться по поверхности с помощью тяги винтов.

Rooster имеет вес 1650 г и возможность размещения на кронштейне в верхней части корпуса груза массой 300 г. Именно здесь теперь и находится боеголовка.

