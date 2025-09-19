Партию защищенных КамАЗов с РЭБ показали на видео

Войти
Кадр: Telegram-канал Военный Осведомитель.

Новую партию тягачей КамАЗ с бронекабинами и РЭБ показали на видео

Новую партию седельных тягачей КамАЗ-65221 с дополнительной защитой заметили во время транспортировки по железной дороге. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На видео показаны тягачи на железнодорожных платформах. В задней части кабин грузовиков установили штатные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенные для подавления беспилотников.

Защиту от пуль и осколков обеспечивает бронированная кабина. КамАЗ-65221 предназначен для буксировки прицепов массой до 70 тонн по улучшенным грунтовым дорогам и твердым покрытиям. Машина с колесной формулой 6х6 получила двигатель мощностью 400 лошадиных сил.

В апреле польское издание Defence24 связало оснащение российских военных грузовиков бронированными кабинами с умением извлекать уроки из опыта СВО. С 2024 года машины начали оснащать модернизированными бронекабинами.

