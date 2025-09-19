Войти
Турция недовольна поставками израильских систем ПВО и другого вооружения на Кипр

Источник изображения: topwar.ru

Анкара оказывает покровительство непризнанной Турецкой Республике Северный Кипр. Кроме Турции, ни одна страна мира не признала это государственное образование, в отличие от международно-признанной греческой части острова.

Поэтому неудивительно, что Турция недовольна поставками израильских систем ПВО Barak MX и другого вооружения на Кипр. Эти комплексы, способные поражать цели в радиусе 150 километров, уже замечены на острове.

Такую информацию сообщает издание Middle East Eye, базирующееся в Лондоне.

По его данным, турецкие официальные лица опасаются, что тесное сотрудничество в оборонной сфере между Израилем и Кипром может иметь нежелательные последствия для безопасности Восточного Средиземноморья.

Мы хотели бы еще раз напомнить, что продолжающиеся усилия по вооружению греческой кипрской администрации и ее действия, которые могут подорвать мир и стабильность на острове, могут привести к опасным последствиям

- приводит слова источника из министерства обороны Турции одно из турецких СМИ.

В этой стране все чаще звучит идея захвата Анкарой всего Кипра, пока он не превратился в серьезную угрозу. В конце 90-х годов Турция чуть не начала войну с Кипром из-за его планов развернуть на острове российские ЗРК С-300, от которых Никосия своевременно отказалась.

Турецкий военный эксперт Арда Мевлутоглу считает, что израильский Barak MX гораздо опаснее. По его мнению, он представляет серьезную угрозу для турецких ВВС и сухопутных подразделений на Северном Кипре и в Восточном Средиземноморье, так как его радар способен обнаруживать артиллерийские, минометные и ракетные батареи на дистанции до 100 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Кипр
Турция
Продукция
С-300
