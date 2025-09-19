Люди и роботы сражались вместе: как прошли стратегические учения "Запад-2025"

Представитель страны НАТО (слева на первом плане) во время наблюдения за совместными стратегическими учениями "Запад-2025".

12–16 сентября 2025 года на территории России, Белоруссии, а также в акваториях двух морей прошли стратегические учения "Запад-2025". Помимо вооруженных сил двух стран в них приняли участие воинские контингенты государств-партнеров. Участники отрабатывали новейшие приемы ведения боевых действий на основе опыта, полученного в спецоперации, и применяли перспективные вооружения. ТАСС собрал яркие моменты "Запада-2025"

Совместные российско-белорусские учения не были неожиданными. С 2009 года они проводятся раз в два года (исключением стал лишь 2023-й, в котором мероприятие не проходило), носили название "Запад" или "Щит Союза". О начале подготовки генштабами вооруженных сил двух стран учений 2025 года сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин еще в октябре 2024 года. Цели "Запада-2025" — сугубо оборонительные: отработка действий по отражению нападения на Союзное государство.

Военные тренировались на 41 полигоне как в России, так и в Белоруссии, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. По словам президента России Владимира Путина, посетившего заключительный день учений, в проведении учебно-боевых мероприятий было задействовано 100 тыс. военнослужащих, около 10 тыс. единиц техники и вооружений, 333 летательных аппарата, порядка 250 боевых кораблей и судов обеспечения. За учениями наблюдали делегации 23 государств, включая три страны НАТО (США, Турции, Венгрии), а шесть стран прислали воинские контингенты для участия в мероприятии.

Проведение "Запада-2025" вызвало резкую реакцию ряда стран. Так, Польша решила закрыть пограничные переходы на границе с Белоруссией и в ответ совместно с НАТО устроила дивизионные учения "Железный защитник" с участием порядка 34 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники. Страны Балтии совместно с Польшей договорились провести в сентябре и октябре учения "Перкуно гряусмас".

Нестратегическое оружие стратегических учений

В ходе учений "Запад-2025" отрабатывалось планирование применения нестратегического ядерного оружия, а также развертывание новинки российского оборонпрома — ракетной системы "Орешник" с баллистическими ракетами средней дальности.

25 марта 2023 года Владимир Путин объявил, что по просьбе Белоруссии Россия разместит на территории республики тактическое ядерное оружие, заметив, что США давно развертывает свои ядерные заряды в странах-союзницах. Носителями российских спецбоеприпасов являются оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и самолеты. В июне 2023 года российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды доставлены в Белоруссию, а прибытие остальных ожидается до конца 2023 года. Белорусские военные уже готовились к боевому применению грозного оружия — они участвовали в учениях нестратегических ядерных сил Российской Федерации в июне 2024 года.

Единственный на данный момент случай применения "Орешника" — поражение им крупного украинского промышленного комплекса "Южмаш" в ноябре 2024 года. Тогда "Орешник" использовался с неядерными боевыми блоками, хотя способен нести ядерные заряды. Комплекс производится совместно с Белоруссией, которая делает для него подвижные пусковые установки.

Во время учений российские военные тренировались применять гиперзвуковое оружие, которое используется для ударов по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе СВО. 14 сентября фрегат "Адмирал Головко" по целеуказанию дальнего противолодочного самолета Ту-142 ракетой "Циркон" уничтожил морскую цель. 16 сентября этот же корабль из Баренцева моря выпустил "Циркон" по береговой цели на полигоне Чижа в Астраханской области. "Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило около 900 км, — отметили в Минобороны России. — По данным объективного контроля, ракета поразила назначенную цель прямым попаданием".

Другую гиперзвуковую новинку — "Кинжал" — учились использовать экипажи самолетов МиГ-31. В российском военном ведомстве подчеркнули, что учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в спецоперации.

Беспилотники — "глаза" артиллеристов, друзья штурмовиков

Специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) России показала, насколько важным в современных боевых действиях является применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного класса. В ходе "Запада-2025" темам использования боевых роботов и защиты от них уделялось большое внимание, что стало особенностью мероприятия.

В СВО беспилотники широко применяются для корректировки огня артиллерии. В ходе прошедших учений БПЛА помогли расчетам 120-мм минометов поразить цели с минимальным расходом боеприпасов. При этом минометчики оборудовали свои позиции так, чтобы их сложно было заметить с воздуха.

FPV-дроны используются в спецоперации российскими штурмовиками при атаках позиций противника: операторы дронов-камикадзе наносят удар, а затем "Штурмы" заходят во вражеский опорный пункт. Такую тактику отработали и в ходе "Запада-2025". В другом эпизоде учений FPV-дроны помогли отразить атаку условного противника, прикрыв подразделения Исламской Республики Иран, участвующие в тренировках.

Защищаться от дронов учились танкисты: по сценарию одной из тренировок, на колонну из танков и боевых бронированных машин во время марша напали "вражеские" БПЛА. Налет был успешно отражен "с учетом опыта современных военных конфликтов".

В другом эпизоде учений специальный отряд беспилотной авиации "Варяг" отразил массированный удар дронов условного противника с помощью FPV-перехватчиков. Для перехвата вражеских беспилотников были задействованы мобильные огневые группы и посты наблюдения. "Комплексным применением радиолокационных станций, FPV-дронов перехватчиков, БПЛА самолетного типа и средств радиоэлектронной борьбы специалисты отряда "Варяг" с высокой эффективностью выполнили задачи по завоеванию господства в малом и среднем небе", — отметили в Минобороны России.

Роботы наземные и морские

16 сентября 2025 года на полигоне Мулино в Нижегородской области состоялось целое роботизированное наступление. Как рассказали в российском военном ведомстве, операторы робототехнических комплексов РТК-200, "Кабан", "Богомол", а также FPV-дронов проделали проходы в минных полях. Затем в бой вступили ударные наземные комплексы "Курьер", "Импульс" и "Варан", вооруженные крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. За нейтрализацию радиоуправления вражескими БПЛА отвечали роботизированные комплексы "Омич" и "Импульс", за противовоздушную оборону — дроны-перехватчики "Елка", которые стартовали с роботов-платформ.

На Балтике прошли тренировки по уничтожению безэкипажных катеров (БЭК). Морские дроны в ходе спецоперации применяют в акватории Черного моря Украина и Россия. 15 сентября моряки-балтийцы условно отразили нападение БЭК с помощью пулеметов и ручного стрелкового оружия, а также предотвратили высадку условного вражеского десанта, уничтожив мишень, имитирующую морской беспилотник. Применялись как "стрелковка", так и стационарный ракетно-пушечный комплекс "Бережок" с 30-мм автоматической пушкой и управляемыми ракетами "Корнет".

Тактика, проверенная СВО

Во время учений "Запад-2025" отрабатывались тактики, появившиеся в ходе специальной военной операции. К примеру, танкисты Ленинградского военного округа выполнили стрельбы с закрытых огневых позиций, поразив тылы условного противника осколочно-фугасными снарядами на дальности до 8 км. Танки в роли хорошо защищенных самоходных артустановок широко применяются в СВО.

Ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ в ходе поддержки штурмовых групп выполнили пуски неуправляемых ракет с кабрирования (это следует из видеоролика Минобороны России). Такой прием позволяет увеличить дальность поражения целей и не входить вертолетчикам в зону поражения вражеских зенитных средств переднего края.

В ходе отражения так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины большую роль сыграли вертолетчики, устроив настоящую охоту за бронетехникой противника с большого расстояния. При этом применялись противотанковые управляемые ракеты. Удар с большой дистанции тренировали и в ходе "Запада-2025": экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли авиаудар легкой управляемой ракетой Х-39 на расстоянии до 22 км, не подвергая себя опасности быть сбитыми условным ПВО.

Штурмовые подразделения, освобождающие населенные пункты в ходе СВО, для стремительных наскоков на позиции ВСУ используют легкий транспорт: квадроциклы, мотоциклы. Бойцы вооруженных сил России и Белоруссии во время учений отработали высадку штурмовиков передового отряда с приземлившихся вертолетов. "Штурмы" выехали с рампы вертолетов прямо на квадроциклах. С воздуха их действия прикрывали экипажи Ка-52М и Ми-28НМ.

В завершающий день учений Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил выставку военной и специальной техники на полигоне Мулино. Там было представлено 400 образцов 65 производителей. 125 из них уже сражаются в СВО, 194 проходят проверку боем. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства "весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений". Сам Песков назвал учения масштабными и впечатляющими.

