Президент РАН Красников рассказал о влиянии СВО на новые научные разработки

Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО.

Развитие технологий и новые научные направления получили серьезный импульс в России благодаря спецоперации на Украине, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Глава РАН подтвердил, что спецоперация стимулировала открытие новых направлений в исследованиях и разработках, как это происходило во времена крупных военных конфликтов.

Красников отметил, что сейчас перед наукой стоят принципиально новые задачи и вызовы, связанные с технологиями.

"Сегодня идет совершенно другая война с точки зрения технологий. И соответственно перед нами появляются новые задачи, новые технологические вызовы, на которые мы отвечаем", – заявил он РИА "Новости".

По его словам, активные работы ведутся в области беспилотников и машинного обучения.

"Очень актуальной остается такая тема, как рой беспилотников, которыми будут управлять не операторы, а искусственный интеллект. Результаты есть и по новым материалам, в области гиперзвука. Фактически по любому актуальному направлению сегодня такие работы активно ведутся", – добавил глава РАН.

Красников подчеркнул, что успехи российских военных в ходе спецоперации во многом связаны с работой ученых. Среди членов Академии есть создатели передовых технологий, а также многочисленные обладатели государственных наград, которые напрямую вовлечены в реализацию оборонных задач.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Ростех сообщал, что внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем.

Российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские конструкторы перенимают ключевые разработки российских инженеров, заявили в Ростехе.

В России началась разработка собственной спутниковой системы связи, аналогичной американскому проекту Starlink, с акцентом на создание отечественного терминала, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Ирма Каплан