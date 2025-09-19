Польша решила померяться военной силой с Германией.

Польша заявила об амбициях стать обладательницей самой сильной армии в Европе. Однако в реализации этих планов у Варшавы есть серьезный конкурент – Германия, канцлер которой Фридрих Мерц намерен превратить ФРГ в военного лидера ЕС. Эксперты отмечают, что подобные устремления двух стран способны подорвать и без того хрупкий баланс в Старом Свете. К чему на практике приведет их милитаризация?

Польша намерена создать самую крупную армию в Европе. Кроме того, премьер-министр страны Дональд Туск отметил, что Вооруженные силы республики также войдут в число "наиболее хорошо оснащенных" контингентов во всем НАТО. Он также напомнил, что по численности войск в альянсе Варшава уступает лишь Вашингтону и Анкаре.

В схожем ключе в начале августа высказывался и президент государства Кароль Навроцкий. Он отмечал, что будет принимать все усилия для модернизации ВС. "Я сделаю все возможное для создания в ближайшие годы польской армии численностью не менее 300 тыс. человек, которая станет сильнейшей в Европе", – цитируют его "Известия".

Важно отметить, что курс на милитаризацию был взят Варшавой несколько лет назад. Еще в 2023 году лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что общее количество солдат в стране может достигнуть и 400 тыс. человек (на тот момент в рядах польских войск пребывало лишь 150 тыс.).

Кроме того, в стране была введена "добровольная основная военная служба". Данный формат предусматривает организацию 28-дневного курса тренировок, а затем – 11-месячного специализированного обучения. После завершения программы "волонтер" официально становится "резервистом". На этом фоне в стране начали распространяться слухи и о введении регулярного призыва.

Параллельно с этим происходила и модернизация технического оснащения армии. В частности, летом 2023 США одобрили продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Речь шла о 48 пусковых установках ЗРК Patriot и 644 ракетах для них, а также о вспомогательном оборудовании и запчастях. Тогда же поляки взялись за "грандиозное" переоснащение сухопутных войск.

"Пиком" польских амбиций стало заявление экс-президента страны Анджея Дуды о готовности республики разместить на собственной территории ядерное оружие США. При этом процесс экстренной милитаризации не всегда проходил гладко. Например, в марте 2024 года в ходе учений в стране погибли несколько солдат.

Однако Польша – не единственная страна, которая видит себя "главной армией Европы". Так, в мае 2025 года канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия стремится к созданию самых сильных Вооруженных сил в Старом Свете. "В будущем правительство предоставит все финансовые ресурсы", – приводит его слова агентство РИА "Новости". По словам главы правительства, "друзья и партнеры" ожидают и даже "требуют" этого от Берлина.

Причем сворачивать с намеченного курса Мерц не собирается. Как пишет The New York Times, "Армия Германии восстанавливается с "рекордными расходами", несмотря на то что сменявшие друг друга правительства ФРГ "допустили атрофию вооруженных сил после окончания холодной войны". Сам канцлер надеется "восстановить лидерство ФРГ на континенте и во всем мире".

"Уровень милитаризации Польши крайне высок.

Так, местные политики озвучивают планы увеличить национальную армию более чем вдвое – до почти полумиллиона человек. Кроме того, Варшава тратит огромные деньги на перевооружение", – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что правительство республики ранее подписало контракт с Сеулом на закупку южнокорейских танков, которые по ряду позиций превосходят американские Abrams, немецкие Leopard, британские Challenger. "В планах Польши – приобретение у Южной Кореи истребителей – аналогов F-16, но с более современной электроникой", – добавил собеседник.

Поляки также делают заказы на военную технику у США. В 2023 году Варшава заключила с Вашингтоном рамочное соглашение на поставку почти 500 РСЗО HIMARS. Правда, год спустя польская пресса писала, что договор не будет исполнен. "Ситуация показывает: размах у Польши серьезный", – подчеркнул Кнутов.

Планы польской стороны вызывают ряд вопросов.

Во-первых, хватит ли у них на все денег. А во-вторых, насколько эффективными будут "классические закупки". "За последнее время произошли изменения в военном искусстве. На сегодняшний день на "арену" выходят в первую очередь средства роботизации: воздушные беспилотные летательные аппараты различных типов и назначений, безэкипажные катера на море, сухопутные дроны", – указал эксперт, посчитав нынешние контракты Польши "избыточными".

По его мнению, в вопросе милитаризации Варшава начинает соревноваться с Берлином. "Германия тоже поставила перед собой задачу перевода экономики на военные рельсы. Были разговоры о том, что концерн Volkswagen, возможно, отойдет Rheinmetall и станет заниматься выпуском военной продукции", – отметил спикер. Он напомнил, что в ФРГ обсуждают возврат обязательного призыва в армию.

На этом фоне примечательна недавняя встреча президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Фридриха Мерца и польского лидера Кароля Навроцкого. Немецкие политики в очередной раз отвергли требования Варшавы выплатить репарации за ущерб после Второй мировой войны. Таким образом, хотя поляки объясняют милитаризацию якобы угрозами со стороны России, не все так однозначно.

"Европейцы сегодня дружат по принципу "против кого":

пока против российской стороны, но рано или поздно может возникнуть ситуация, когда им придется "дружить" друг против друга. Ведь у Варшавы очень серьезные трения с Украиной из-за Волынской резни, а также с Германией из-за итогов Второй мировой. Поэтому возникает вопрос, против кого именно нацелены все эти военные программы стран Европы", – добавляет Кнутов.

Именно ФРГ намерена взять на себя роль главного лидера Европы, соглашается германский политолог Александр Рар. "Польша для этой позиции еще не подросла. Кроме того, Варшава хочет получить деньги от Берлина в качестве репараций за годы Второй мировой войны", – поясняет он.

"Взамен республика готова укрепить восточный фланг НАТО. Именно так и рассуждал Навроцкий во время встречи со своим немецким коллегой Штайнмайером. Тем не менее Германия явно не готова согласиться с претензиями Варшавы, однако снабжать соседнее государство вооружениями для наращивания силы Североатлантического альянса она не против", – уточнил собеседник.

"Что касается Франции, то Париж слаб для роли главного защитника Европы.

Соответственно, милитаризацию ЕС на данный момент полноценно поддерживать и оплачивать может только Берлин. Поэтому Польша и хочет вторить инициативам ФРГ – отсюда и проистекает риторика Туска", – добавляет эксперт.

"На мой взгляд, амбиции трех стран не приведут к их ссоре. В конечном счете, Варшава и Париж хотят, чтобы именно Берлин первым шагнул по военному пути, а они осторожно последуют за ним. В то же время Мерц, кажется, в самом деле горит желанием стать лидером Европы, и он искренне верит в необходимость этого", – заключил Рар.

Олег Исайченко