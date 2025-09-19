Войти
«Самый совершенный фрегат в мире»: Испания спустила на воду корабль класса F-110

Спуск на воду фрегата F-111 Bonifaz

Испанский концерн Navantia ведёт в интересах ВМС страны постройку серии фрегатов нового класса F-110. Головной корабль был спущен на воду 11 сентября, в связи с чем подрядчики решили раскрыть ряд подробностей о проекте.

Одним из них является Lockheed Martin, отвечающий за установку РЛС SPY-17. Как пояснили в компании изданию Infodefensa, основным преимуществом данного радара является то, что он имеет АФАР, которая характеризуется повышенной мощностью и дальностью, ускоряет обзор пространства в разы, позволяет обнаруживать и отслеживать множество целей одновременно, обладает высокой надёжностью и отказоустойчивостью (сбой отдельных компонентов не приводит к отказу всей системы).

В то же время SPY-1, установленный на фрегаты типа F-100, – это пассивная РЛС, которая, хотя и остаётся очень мощной, основана на более старой технологии.

К немногим морским РЛС с АФАР, которые можно считать конкурентами SPY-7, можно отнести SPY-6 [от RTX] и Ceafar [от CEA]

- отметили в LM.

Как пояснили в концерне, F-110 ушёл далеко вперёд в сравнении с другими фрегатами, которые уже находятся на вооружении других стран:

F-110 на сегодняшний день является самым совершенным фрегатом в мире. Его основная сила заключается в сбалансированном сочетании возможностей ПЛО и ПВО, чего он достигает благодаря интеграции системы ПРО Aegis и радара SPY-7.

Было отмечено, что F-110 был спроектирован в первую очередь как противолодочная платформа, но его возможности в области ПВО находятся «на высшем уровне» и сопоставимы с потенциалом фрегатов F-100.

  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
Navantia
Проекты
АФАР
