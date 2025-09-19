Эксперт Воротилин: "Депеша" стала прорывом в области мобильной робототехники

Роботизированный комплекс представляет значительный интерес для дальнейших научно-исследовательских работ, добавил доктор технических наук, проректор по научной работе Тульского государственного университета

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Роботизированный комплекс "Депеша" производства холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) стал технологическим прорывом в сфере разработки мобильной робототехники. Об этом ТАСС рассказал доктор технических наук, проректор по научной работе Тульского государственного университета Михаил Воротилин.

"Представленные многофункциональные роботизированные платформы "Депеша" демонстрируют серьезный технологический прорыв в области мобильной робототехники. Особенно важно отметить их практическую ориентированность и адаптивность к различным условиям применения", - отметил эксперт.

По его словам, основное преимущество "Депеши" заключается в универсальности и совместимости с различными модулями. "Гусеничная версия с ее проходимостью и возможностью проводной оптоволоконной связи представляет особую ценность для работ в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. Колесная платформа с ее высокой скоростью и грузоподъемностью до 200 кг открывает возможности для решения широкого круга задач логистики и эвакуации", - сказал Воротилин.

Также он добавил, что платформа представляет значительный интерес для дальнейших научно-исследовательских работ и может стать основой для разработки более специализированных решений.

"Депеша" создана как многофункциональная система, адаптируемая под различные задачи благодаря модульной конструкции и предназначена для транспортировки грузов, боеприпасов, провизии и других материальных средств на передовую, а также для эвакуации раненых с поля боя. Платформа оснащена независимой подвеской, обеспечивающей повышенную маневренность и скорость движения до 30 км/ч.

Ранее в Ростехе рассказали, что благодаря компактным габаритам "Депеша" может транспортироваться в багажнике внедорожника или пикапа. Управление гусеничной платформой осуществляется с помощью пульта, при этом видеоизображение передается на VR-очки или монитор оператора. Для обеспечения помехоустойчивой передачи данных платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи.