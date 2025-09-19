Названы особенности экспериментального «Черного орла»

«Ростех»: Экспериментальный танк «Черный орел» обеспечивал новый уровень защиты

Российский танк «Объект 640» («Черный орел»), который разрабатывали в 1990-е годы, обеспечивал новый уровень защиты экипажа. Особенности экспериментальной машины назвала госкорпорация «Ростех».

«Черный орел» появился в результате работ по глубокой модернизации советского танка Т-80У. Специалисты конструкторского бюро Омского завода транспортного машиностроения должны были обеспечить значительное повышение мобильности, боевой эффективности и защищенности.

Особенностью машины стало разделение на герметичные отсеки: топливное отделение, боевое отделение и отделение управления. Также «Объект 640» получил съемный транспортно-заряжающий модуль в кормовой нише башни. «По мнению конструкторов, такой забашенный модуль-контейнер значительно повышал шанс экипажа на выживаемость и сокращал безвозвратные потери танков», — говорится в публикации.

Также конструкторы снизили вероятность потери машины из-за пожара за счет изоляции топливных баков.

Опытный образец «Черного орла» впервые показали в 1997 году, однако серийной машина не стала. Считается, что наработки проекта легли в основу танка Т-14 «Армата».

В мае 2024 года американское издание The National Interest писало, что советский и российский танк Объект 195, который считается предшественником Т-14, мог получить орудие калибра 152 миллиметра и необитаемую башню.