Предложите свою тему для обсуждения на выставке "Нева-2025"

Выставка "Нева-2025"
Выставка "Нева-2025".
Источник изображения: flotprom.ru

Организаторы 18-й Международной выставки гражданского судостроения, судоходства и освоения океана и шельфа "Нева-2025", которая пройдет в петербургском КВЦ "Экспофорум" с 23 по 26 сентября, предложили всем желающим отправить свои вопросы и предложить темы к обсуждению в рамках деловой программы мероприятия.

По ссылке размещена специальная форма, которую можно заполнить до 14:00 19 сентября. Для этого нужно выбрать интересующую сессию или круглый стол в программе и оставить свой вопрос или предложение по повестке.

Организаторы выставки пояснили, что вопросы проанализируют с помощью искусственного интеллекта GigaChat, а самые важные и востребованные из них войдут в топ-10 для обсуждения на пленарной сессии "Морская отрасль России: инновации и конкурентоспособность в условиях нового миропорядка" под модерацией директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Сергея Абдыкерова. Наиболее значимые вопросы рассмотрят и на других сессиях деловой программы.

Опрос организован совместно с Минпромторгом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
