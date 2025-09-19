Войти
Военное обозрение

Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения

657
1
+1

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Турции сообщило, что турецкие и египетские вооруженные силы впервые за 13 лет проведут совместные военно-морские и военно-воздушные учения в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает портал Ekathimerini, учения, получившие название «Море дружбы» (Бахр-эль-Садака), запланированы на 22–26 сентября и знаменуют собой возобновление военного сотрудничества между двумя странами после длительного перерыва. Предыдущие подобные учения в регионе проходили в октябре 2012 года.

Представитель турецкого оборонного ведомства Зеки Актюрк сообщил, что в учениях будут принимать участие фрегаты TCG Orucreis и TCG Gediz, быстроходные патрульные катера TCG İmbat и TCG Bora, подводная лодка TCG Gur и два истребителя F-16. Также в учениях примут участие подразделения ВМС Египта.

Стоит отметить, что Турция и Египет возобновляют совместные учения вскоре после озвученного Каиром предложения о формировании регионального военного блока по аналогии с НАТО. В условиях эскалации Израилем кризиса в Ближневосточном регионе эта идея приобретает особую актуальность. На фоне агрессивной политики Тель-Авива страны региона стремятся создать коллективный механизм сдерживания, способный защитить их от дальнейших односторонних атак, подобных недавним авиаударам ЦАХАЛ по столице Катара.

Президент Турции Эрдоган неоднократно заявлял о своем стремлении сплотить мусульманский мир, однако ранее эти громкие заявления не сопровождались какими-либо конкретными действиями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Катар
Турция
Продукция
F-16
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Oliver Hazard Perry
Военные учения
1 комментарий
№1
19.09.2025 03:46
Самолетов маловато.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"