Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения

Минобороны Турции сообщило, что турецкие и египетские вооруженные силы впервые за 13 лет проведут совместные военно-морские и военно-воздушные учения в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает портал Ekathimerini, учения, получившие название «Море дружбы» (Бахр-эль-Садака), запланированы на 22–26 сентября и знаменуют собой возобновление военного сотрудничества между двумя странами после длительного перерыва. Предыдущие подобные учения в регионе проходили в октябре 2012 года.

Представитель турецкого оборонного ведомства Зеки Актюрк сообщил, что в учениях будут принимать участие фрегаты TCG Orucreis и TCG Gediz, быстроходные патрульные катера TCG İmbat и TCG Bora, подводная лодка TCG Gur и два истребителя F-16. Также в учениях примут участие подразделения ВМС Египта.

Стоит отметить, что Турция и Египет возобновляют совместные учения вскоре после озвученного Каиром предложения о формировании регионального военного блока по аналогии с НАТО. В условиях эскалации Израилем кризиса в Ближневосточном регионе эта идея приобретает особую актуальность. На фоне агрессивной политики Тель-Авива страны региона стремятся создать коллективный механизм сдерживания, способный защитить их от дальнейших односторонних атак, подобных недавним авиаударам ЦАХАЛ по столице Катара.

Президент Турции Эрдоган неоднократно заявлял о своем стремлении сплотить мусульманский мир, однако ранее эти громкие заявления не сопровождались какими-либо конкретными действиями.