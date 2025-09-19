Польша и Украина создают совместную оперативную группу по беспилотникам

Источник изображения: topwar.ru

Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотникам, в состав которой войдут военнослужащие украинской и польской армий. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

В Киеве прошли переговоры глав военных ведомств двух стран, основной темой которой было сотрудничество в сфере беспилотной авиации и борьбы с ней. По итогам встречи Шмыгаль и Косиняк-Камыш сделали несколько заявлений. Украинский министр заявил, что Киев и Варшава договорились о создании совместной оперативной группы по БПЛА, в состав которой войдут военные двух стран. По словам Шмыгаля, группа будет содействовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БПЛА; разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии; укреплять совместимость между ВС Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры.

— заявил украинский министр.

Глава польского Минобороны подтвердил, что стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА, в рамках которого Украина поделится с Польшей опытом борьбы с российскими дронами. Также Киев и Варшава планируют развитие совместных инициатив в сфере беспилотников.

Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков в эксплуатации дронов. Переговоры будут сосредоточены на развитии совместных промышленных инициатив.

— добавил Косиняк-Камыш.

Напомним, что польский министр обороны прибыл в Киев сегодня утром договариваться об обучении польских военных борьбе с БПЛА.