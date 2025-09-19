Войти
Минобороны Латвии передало Украине очередную партию бронемашин Patria

Переданные Латвией в составе второй партии для вооруженных сил Украины колесные бронетранспортеры Patria 6x6 нового производства, 15.09.2025
Источник изображения: Nauris Dorobļajs / министерство обороны Латвии

ЦАМТО, 18 сентября. Минобороны Латвии 16 сентября сообщило о поставке Вооруженным силам Украины очередной партии бронемашин Patria с колесной формулой 6x6 (CAVS) латвийского производства, а также другой военной техники.

Как заявил министр обороны Андрис Спрудс, Латвия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Поставка бронемашин Patria усиливает возможности ВС Украины, а также позволяет развивать латвийскую оборонную промышленность и тестировать производимую бронетехнику в реальных боевых условиях.

Как сообщалось, в феврале 2025 года по запросу Украины Министерство обороны Латвии заказало для ВСУ бронетранспортеры Patria с колесной формулой 6x6. Всего на Украину будут поставлены 42 БТР Patria и другие виды военной техники. Министерство обороны заявляет, что поставки Украине не повлияют на возможности ВС Латвии.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали с финской Patria рамочное соглашение об управлении этапом производства бронированных машин с колесной формулой 6x6. Одновременно МО Латвии и Patria заключили контракт на поставку более 200 бронетранспортеров CAVS с колесной формулой 6x6, включая поддержку и обучение. Поставка будет осуществляться до 2029 года.

В ноябре 2024 года Patria достигла с МО Латвии договоренности о поставке 56 дополнительных ББМ с колесной формулой 6x6 в версии машины управления. Стоимость соглашения составила более 60 млн. евро.

В Финляндии будут произведены около 90 бронемашин. Остальная техника будет собираться сформированным Patria Latvia и латвийской Unitruck SIA совместным предприятием Defence Partnership Latvia, открывшемся в Валмиере в мае 2024 года. Согласно планам, в Латвии ежегодно будут выпускать не менее 30 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6.

На военной базе "Адажи" 5 августа 2024 года состоялась официальная церемония передачи ВС Латвии первой разработанной компанией Patria бронемашины с колесной формулой 6x6, произведенной на территории Латвии. Машина была передана 3-й Латгальской бригаде Земессардзе (Национальной гвардии, являющейся составной частью ВС Латвии).

Министерство обороны Латвии 10 февраля 2025 года объявило, что разместило заказ на поставку БТР Patria с колесной формулой 6x6 для передачи ВС Украины. Поставка должна быть завершена до конца 2025 года. Первая партия из 15 бронемашин была отправлена ВС Украины в июле 2025 года.

Страны
Латвия
Украина
Финляндия
Компании
Patria
