Бразилия приобрела ДВКД "Бульварк" из состава ВМС Великобритании

ЦАМТО, 18 сентября. Командование ВМС Бразилии 10 сентября в ходе выставки DSEI-2025 подписало контракт на приобретение десантно-вертолетного корабля-дока (L15) "Бульварк" класса "Альбион" из состава британского флота.

Соглашение основано на подписанном Генеральным директоратом материального обеспечения ВМС Бразилии и командованием ВМС Великобритании в апреле этого года в ходе выставки LAAD Defence & Security 2025 в Рио-де-Жанейро меморандуме о взаимопонимании по вопросу приобретения для ВМС Бразилии ДВКД класса "Альбион".

Как предполагается, обладающее большой грузоподъемностью и возможностью транспортировки личного состава судно будет использоваться для оказания помощи населению в случае стихийных бедствий путем развертывания полевых госпиталей, доставки продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости в пострадавшие районы. Кроме того, оно будет задействовано в защите "Голубой Амазонки" – стратегически важной зоны в водах Бразилии, находящихся под юрисдикцией государства и богатых природными и минеральными ресурсами.

В настоящее время корабль находится в Плимуте (Великобритания), где проходит процесс модернизации, включая обновление систем управления, связи и полную реконструкцию силовой установки и систем электроснабжения. Завершение модернизации запланировано на 2026 год. Работы продлят срок эксплуатации судна, как минимум, на два десятилетия, обеспечивая безопасность применения и соответствие современным требованиям ВМС Бразилии.

До конца сентября около 48 военнослужащих ВМС Бразилии должны отправиться в Великобританию для обучения и ознакомления с судном. В ноябре обучение пройдут еще 44 человека. Экипаж примет участие в совместных учениях и тренировках.

Как ожидается, "Бульварк" будет передан ВМС Бразилии и войдет в боевой состав флота в следующем году.

Как сообщал ЦАМТО, ДВКД класса "Альбион" предназначены для транспортировки и высадки на берег с помощью десантных катеров и вертолетов соединений корпуса морской пехоты, а также управления боевыми действиями. Помимо основных функций, корабли могут применяться для поддержки гуманитарных операций, операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Министерство обороны Великобритании заключило с компанией Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd контракт стоимостью 450 млн. фунтов стерлингов на строительство двух ДВКД 18 июля 1996 года. L14 "Альбион" был заложен 23 мая 1998 года и вошел в боевой состав флота 19 июня 2003 года. Закладка L15 "Бульварк" состоялась 27 января 2000 года. В состав ВМС Великобритании он вошел 28 апреля 2005 года.

Длина ДВКД "Бульварк" составляет 176 м, водоизмещение – 18500 т, крейсерская скорость – 18 узлов. На борту могут разместиться до 710 человек.