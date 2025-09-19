США продолжают давление на Канаду по поводу окончательного решения с проектом закупки F-35A

ЦАМТО, 18 сентября. Правительство США направило Канаде прямое предупреждение: выход из программы F-35A может иметь серьезные последствия для двустороннего сотрудничества и будущего Командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Посол США в Оттаве Пит Хукстра заявил, что если Канада выберет самолет, отличный от того, который используют американские вооруженные силы, оперативная совместимость между двумя странами будет поставлена под угрозу, что потенциально подорвет NORAD. Эту позицию разделяет часть канадских военных, которые рассматривают закупку F-35 как способ сохранения стратегической интеграции с Вашингтоном.

Как отмечает Armyrecognition.com, по мере приближения окончательного решения Оттава сталкивается со стратегической дилеммой. Дальнейшая реализация контракта по закупке F-35 (сверх ранее заказанных 16 ед.) позволит сохранить отношения с Вашингтоном и обеспечить согласованность структуры NORAD, однако, ценой усиления зависимости и перерасхода средств на программу. Альтернативный вариант закупки истребителя JAS-39 "Грипен" шведской Saab обеспечит большую автономность и лучшую адаптацию к канадским условиям, однако это решение сопряжено с риском политического, экономического и военного "возмездия" со стороны США. Обзор, который, как ожидается, будет опубликован к 22 сентября, должен поставить точку в данном вопросе.

Как уже сообщал ЦАМТО, генеральный аудитор Карен Хоган, представляя 10 июня 2025 года новый доклад по программе закупки F-35A в палате общин парламента страны, заявила, что стоимость проекта по замене истребителей CF-18 на новые F-35A выросла почти на 50%, достигнув 27,7 млрд. кан. долл. Для достижения полной боеготовности парка F-35A также потребуется дополнительно 5,5 млрд. кан. долл., что значительно превысит первоначальные прогнозы.

Причем заявленные 27,7 млрд. кан. долл. не включают необходимые компоненты, такие как инфраструктура и вооружение.

Строительство двух ключевых объектов для базирования F-35A в Колд-Лейке (пров. Альберта) и Баготвилле (пров. Квебек) также отстает от графика более чем на три года. Эта задержка может привести к дальнейшему росту затрат по мере выработки промежуточных решений.

Отчет аудитора появился вскоре после того, как канадский премьер-министр Марк Карни пообещал достичь целевого показателя расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП с упором на стимулирование канадского оборонного производства. Тогда же правительство издало распоряжение с поручением рассмотреть возможные альтернативы F-35 на фоне продолжающейся торговой напряженности с США.

Министр обороны Канады Дэвид МакГинти подтвердил, что 16 самолетов F-35 уже заказаны и должны быть поставлены в ближайшие годы. Однако он отказался подтвердить, будет ли осуществлена закупка всех 88 ед., о которых шла речь в соглашении.

Справочно

Правительство Канады 28 марта 2022 года сообщило, что по результатам проведенной оценки выбрало предложившую F-35A "Лайтнинг-2" корпорацию Lockheed Martin предпочтительным претендентом на поставку замены для устаревших CF-18 "Хорнет" ВВС Канады в рамках проекта Future Fighter Capability Project (FFCP).

В январе 2023 года правительство Канады объявило о подписании с правительством США, корпорацией Lockheed Martin и компанией Pratt & Whitney соглашения о закупке истребителей F-35 "Лайтнинг-2". Оно предусматривало поставку 88 новых многоцелевых истребителей F-35A, адаптированных согласно требованиям ВВС Канады, а также сопутствующую поддержку и обучение. Твердый контракт предусматривал поставку первых 16 истребителей F-35.

Стоимость всего проекта составила 19 млрд. кан. долл. (14,2 млрд. долл. США). Канада стала 16-м покупателем истребителя F-35.

Согласно начальным планам, первые четыре F-35 должны быть поставлены ВВС Канады в 2026 году, еще по шесть единиц – в 2026 и 2027 годах, а полностью самолеты будут готовы к боевому применению и заменят CF-18 в период с 2032 по 2034 гг.

Согласно текущим оценкам МНО Канады, первые восемь самолетов прибудут в Аризону в 2026 и 2027 годах для обучения пилотов. Самолеты начнут прибывать в Канаду с 2028 года, однако необходимая инфраструктура будет готова не раньше 2031 года.