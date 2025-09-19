В России и Белоруссии завершились военные учения «Запад-2025». Что нужно знать

Учения «Запад-2025» с участием 100 тыс. военных завершились

Военные учения «Запад-2025» на территории России и Белоруссии завершились вечером 17 сентября. Маневры с участием около 100 тыс. военных были посвящены отражению возможной агрессии, в рамках них отрабатывалось применение ракетного комплекса «Орешник», использование дальних бомбардировщиков и запуск ракеты «Кинжал» по морской цели. Учения вызвали острую реакцию со стороны стран НАТО, при том что их представители сами наблюдали за ходом действий. Как прошел «Запад-2025» — в материале «Известий».

Кто принял участие в учениях

• Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии начались 12 сентября. Их целью стала отработка вопросов управления совместными группировками войск при решении различных задач. На первом этапе учений разыгрывалось отражение агрессии против Союзного государства, проверялась организация взаимодействия и обеспечения. Второй этап учений был посвящен управлению войсками при восстановлении территориальной целостности и разгроме противника.

• Учения «Запад-2025» прошли в нескольких локациях на территории двух стран. Помимо Белоруссии военные проводили маневры на российских полигонах в Ленинградской, Калининградской, Мурманской и Нижегородской областях, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Всего был задействован 41 полигон, участвовали около 100 тыс. военнослужащих, использовалось 10 тыс. единиц систем вооружения и техники.

• Особенностью учений «Запад-2025» стало участие сразу нескольких иностранных делегаций. Бангладеш, Индия, Иран, Буркина-Фасо, Конго и Мали прислали собственные оперативные группы и воинские контингенты, которые непосредственно участвовали в маневрах. Еще больше двух десятков стран выступили наблюдателями, в том числе три страны НАТО — США, Турция и Венгрия, которые направили своих представителей в Белоруссию. Это подтвердило оборонительную направленность учений, о котором заявляло российское и белорусское командование.

• Основным местом действия стал нижегородский полигон Мулино. Эту часть учений посетил президент России Владимир Путин, надевший по такому случаю военную форму. Вместе с министрами обороны РФ и Белоруссии Андреем Белоусовым и Виктором Хрениным он понаблюдал за маневрами, а также осмотрел новейшие образцы военной техники и вооружения. Президент осмотрел мотоциклы «Бульдог» и «Кайо-Т4», специальное транспортное средство «Сармат» и автомобиль «Улан-U2», а также командно-штабную машину командира батальона.

Как прошли учения

• Среди мероприятий, проведенных в рамках учений, стало планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, а также оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». Маневры с ним проходили на территории Белоруссии, где он появится для постоянного дислоцирования к декабрю 2025 года. В Калининградской области также происходило развертывание ракетного комплекса «Искандер».

• Отдельное внимание было уделено совместному применению беспилотников. Российские и белорусские военные отработали как вопросы использования дронов, так и противодействия им. Запуск БПЛА осуществлялся из специально оборудованных блиндажей, а в качестве боевой нагрузки для FPV-дронов использовались 82-мм минометные мины. Операторы ударных беспилотников выполняли задачи по прикрытию штурмующих подразделений и уничтожению живой силы условного противника.

• В рамках воздушной части учений экипажи МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» совершили вылеты над Баренцевым морем. Они отработали элементы поиска, наведения и имитации ударов. Тактическая авиация в составе штурмовиков Су-30СМ, Су-34, Су-35С обеспечила прикрытие и огневую поддержку подразделений на земле, заодно проведя практическое бомбометание. Задействовались также дальние бомбардировщики Ту-22М3 — они патрулировали море и береговую линию, выполняя также ударные задачи.

• Также в Баренцевом море на дежурство заступил подводный ракетный крейсер «Архангельск». Он выполнил успешный пуск ракет «Калибр» по морской цели. Корабли Северного флота активно взаимодействовали с авиацией и нейтрализовали подводных диверсантов. В Балтийском же море до 15 кораблей и судов отрабатывали поражение малых надводных целей и морских беспилотников.

Реакция Запада на учения

• Хотя со стороны России и Белоруссии подчеркивался сугубо оборонительный характер учений, они вызвали бурную реакцию со стороны западных стран, которые стали рассматривать маневры как признак возможного будущего наступления на восточный рубеж НАТО. Польша и страны Балтии объявили о закрытии своих границ с Белоруссией и закрыли воздушное пространство рядом с ней. При этом у них была возможность направить своих представителей на учения и самим убедиться в их неагрессивном тоне.

• Незадолго до начала «Запад-2025» Варшава провела собственные крупнейшие в истории учения Iron Defender с участием до 30 тыс. военнослужащих. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прямо заявил, что они проводятся как ответ на российско-белорусские маневры. Польша провела в Балтийском море первые боевые стрельбы системы противовоздушной обороны средней дальности Wisla, а также ракетных установок Homar A и Homar K.

• Одной из главных тем для обсуждения в западной прессе стало участие Индии в учениях. Хотя она направила 65 военнослужащих, это было воспринято как подтверждение того, что Нью-Дели продолжает дрейфовать в сторону Москвы и откалываться от западного мира. Представитель Европейской комиссии Анита Хиппер заявила, что участие Индии в военных учениях совместно с Россией посылает «неверный сигнал».