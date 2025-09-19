Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)

Эксперт Федорович: Россия выиграла информационную войну в Польше

Скептицизм поляков по отношению к НАТО — это голубая мечта Кремля, которая скоро станет реальностью, заявил Onet специалист по информационной безопасности Михал Федорович. Первый этап информационной войны Россия выиграла — польско-украинское единство разрушено. На очереди — вера в НАТО.

Магдалена Ригамонти (Magdalena Rigamonti)

Интервью со специалистом по информационной безопасности Михалом Федоровичем (Michał Fedorowicz)

Onet: Существует ли так называемый алгоритм войны?

Михал Федорович: Существует. И он есть у Российской Федерации. Она уже давно, с 2014 года, открыла для себя социальные сети и их влияние на общество. С тех пор Москва ведет систематическую информационную войну с Западом. Путем вмешательства в выборы, создания антиобщественных движений, поддержки антипрививочников, сторонников Брексита.

— Запад этого не понимает?

— Уже понимает, но он эту войну проигрывает. Социальные сети имеют свою специфику и позволяют за очень небольшие деньги влиять на очень широкие массы. На людей, которые чувствуют себя изгоями, исключенными из системы. Их эмоциями легко управлять, они легко внушаемы, их нетрудно направлять в нужное русло, стыковать с политическими силами, которые охотно используют людей с определенным психическим профилем в своих интересах. Алгоритм войны заключается в том, что социальные сети используются для достижения политических и стратегических целей.

— "Эти беспилотники не русские, а украинские, это месть за пособия “800+”, за отказ помогать и финансировать Старлинк. Зеленский хочет втянуть нас в конфликт с Россией. Он угрожал президенту Навроцкому. Украинцы угрожают полякам. Они плюют на Польшу. Все ясно!!!" — подобных комментариев в интернете очень много.

— Да, 38% комментариев в интернете относительно российских беспилотников примерно так и выглядят. Нужно, в конце концов, признаться самим себе: этот этап войны мы проиграли.

— Войны с кем?

— С Россией. С 2022 года Россия прилагает все усилия, чтобы испортить репутацию украинцев в глазах поляков. Русские хотят превратить их из жертв в жадных поджигателей войны, которые живут за наш счет и хотят, чтобы мы за них воевали (Сами украинцы активно закрепляют за собой этот имидж. — Прим. ИноСМИ). Интернет-пользователи (…) пишут, что, мол, неизвестно, может, эти беспилотники отправили в Польшу украинцы, дескать, надо еще посмотреть, кто ими управлял. Что украинцы хотят эскалировать военные действия, что Путин стремится к миру, а они не хотят заключать мирное соглашение…

— Можно ли этот алгоритм перенастроить?

— К сожалению, обратить антиукраинский нарратив вспять мы не в состоянии, этого уже не поменять. Мосты сожжены. Окно возможностей уже закрылось. Мы проиграли, это конец. В течение двух лет правительство ничего не предпринимало для сдерживания антиукраинских настроений. А популистские партии этим воспользовались, по сути, им никто не мешал это сделать. И в рамках президентской кампании, и теперь, после приведения к присяге, эти нарративы активно использует Кароль Навроцкий. Это он является лидером польских правых.

"Поляков и украинцев бросили на произвол судьбы"

— И генерирует антиукраинские настроения. И пророссийские?

— Антиукраинские не означает явно пророссийские. Интересы Польши с точки зрения антиукраинских политиков не совпадают с интересами Украины, а во многих моментах даже противоречат друг другу, например, что касается сельского хозяйства или вступления Украины в Европейский союз. Правые знают — по результатам исследований, анализу тенденций в интернете — знают, чего хотят и чего не хотят люди, которые за них голосуют. И этих людей уже ничто не заставит изменить свои взгляды. Они живут в своем антиукраинском мире и конец.

Имеется так называемый кейс дворового футбольного поля: сегодня во дворах ребята спорят, кому на нем играть — украинцам или полякам. Вместе они не компонуются. В результате пока одни гоняют, другие ждут своей очереди. В чем причина? В том, что за эти два года не состоялось никакой интеграции, поляков и украинцев предоставили самим себе. Если они ладят, то хорошо, если убивают друг друга — тоже неплохо.

— Военный конфликт начался в феврале 2022 года, затем еще полтора года правила партия "Право и справедливость" (ПиС). Во время правления ПиС украинцы были нашими братьями, друзьями, союзниками.

—А теперь я могу поспорить, что половина польского общества понятия не имеет, какова причина этого конфликта. Вспомните, в 2023 году была акция против импорта украинского зерна, были протесты польских фермеров. С тех пор все, что касается польско-украинских отношений, покатилось по наклонной плоскости. Сразу после этих событий к власти пришла "Гражданская коалиция", которая пустила все на самотек. (…)

Конфликт на Украине. "Это Путину удалось на 100%"

— То есть вы выдвигаете тезис о том, что наша власть оказалась бессильна перед лицом российской дезинформации?

— Мой тезис заключается в том, что сегодня с точки зрения российских целей и информационной стратегии Кремль войну против польско-украинского единства выиграл. (А было ли это единство, раз оно так быстро разрушилось? — Прим. ИноСМИ) Причем без единого выстрела. Путину это на 100% удалось и на общественном, и на политическом уровне. Теперь перед нами следующий этап войны.

— Вы говорите об информационной войне?

— Да, у России теперь следующая цель: НАТО. Русским нужно добиться того, чтобы 30-40% польских интернет-пользователей писали, что НАТО нам не поможет, что нас бросили, что НАТО ничего не стоит. Это делается для того, чтобы наш народ выбирал популистские партии, пресмыкающиеся перед Соединенным Штатам и отвергающие Европейский союз. Я имею в виду "Конфедерацию", партию Гжегожа Брауна (Grzegorz Braun). Я говорю о популистских партиях по всей Европе.

В Германии или Франции без популистов уже невозможно сформировать правящую коалицию. А у нас давно перестал действовать принцип президента Качиньского: никаких партий правее ПиС. И Браун, и Славомир Ментцен (Sławomir Mentzen) и сам Кароль Навроцкий — это политические лидеры, расположившиеся справа от ПиС и справа от Качиньского. Они набирают силу. Для их избирателей и НАТО — это зло. И именно этого хотят русские.

— Этот этап войны мы тоже проиграем?

— Скептицизм поляков по отношению к НАТО — это голубая мечта Кремля, заветная мечта Путина. И эта мечта вот-вот станет реальностью. Премьер-министр Туск вместо того, чтобы действовать, бегает по парку. За ним трусит пресс-секретарь правительства Адам Шлапка (Adam Szłapka). Что ж, пусть бегут дальше, если им больше нечем заняться.