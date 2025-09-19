Войти
ИноСМИ

Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)

858
1
0
Президент РФ В. Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
Президент РФ В. Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

Эксперт Федорович: Россия выиграла информационную войну в Польше

Скептицизм поляков по отношению к НАТО — это голубая мечта Кремля, которая скоро станет реальностью, заявил Onet специалист по информационной безопасности Михал Федорович. Первый этап информационной войны Россия выиграла — польско-украинское единство разрушено. На очереди — вера в НАТО.

Магдалена Ригамонти (Magdalena Rigamonti)

Интервью со специалистом по информационной безопасности Михалом Федоровичем (Michał Fedorowicz)

Onet: Существует ли так называемый алгоритм войны?

Михал Федорович: Существует. И он есть у Российской Федерации. Она уже давно, с 2014 года, открыла для себя социальные сети и их влияние на общество. С тех пор Москва ведет систематическую информационную войну с Западом. Путем вмешательства в выборы, создания антиобщественных движений, поддержки антипрививочников, сторонников Брексита.

Запад этого не понимает?

— Уже понимает, но он эту войну проигрывает. Социальные сети имеют свою специфику и позволяют за очень небольшие деньги влиять на очень широкие массы. На людей, которые чувствуют себя изгоями, исключенными из системы. Их эмоциями легко управлять, они легко внушаемы, их нетрудно направлять в нужное русло, стыковать с политическими силами, которые охотно используют людей с определенным психическим профилем в своих интересах. Алгоритм войны заключается в том, что социальные сети используются для достижения политических и стратегических целей.

"Эти беспилотники не русские, а украинские, это месть за пособия “800+”, за отказ помогать и финансировать Старлинк. Зеленский хочет втянуть нас в конфликт с Россией. Он угрожал президенту Навроцкому. Украинцы угрожают полякам. Они плюют на Польшу. Все ясно!!!" — подобных комментариев в интернете очень много.

— Да, 38% комментариев в интернете относительно российских беспилотников примерно так и выглядят. Нужно, в конце концов, признаться самим себе: этот этап войны мы проиграли.

Войны с кем?

— С Россией. С 2022 года Россия прилагает все усилия, чтобы испортить репутацию украинцев в глазах поляков. Русские хотят превратить их из жертв в жадных поджигателей войны, которые живут за наш счет и хотят, чтобы мы за них воевали (Сами украинцы активно закрепляют за собой этот имидж. Прим. ИноСМИ). Интернет-пользователи (…) пишут, что, мол, неизвестно, может, эти беспилотники отправили в Польшу украинцы, дескать, надо еще посмотреть, кто ими управлял. Что украинцы хотят эскалировать военные действия, что Путин стремится к миру, а они не хотят заключать мирное соглашение…

Можно ли этот алгоритм перенастроить?

— К сожалению, обратить антиукраинский нарратив вспять мы не в состоянии, этого уже не поменять. Мосты сожжены. Окно возможностей уже закрылось. Мы проиграли, это конец. В течение двух лет правительство ничего не предпринимало для сдерживания антиукраинских настроений. А популистские партии этим воспользовались, по сути, им никто не мешал это сделать. И в рамках президентской кампании, и теперь, после приведения к присяге, эти нарративы активно использует Кароль Навроцкий. Это он является лидером польских правых.

"Поляков и украинцев бросили на произвол судьбы"

И генерирует антиукраинские настроения. И пророссийские?

— Антиукраинские не означает явно пророссийские. Интересы Польши с точки зрения антиукраинских политиков не совпадают с интересами Украины, а во многих моментах даже противоречат друг другу, например, что касается сельского хозяйства или вступления Украины в Европейский союз. Правые знают — по результатам исследований, анализу тенденций в интернете — знают, чего хотят и чего не хотят люди, которые за них голосуют. И этих людей уже ничто не заставит изменить свои взгляды. Они живут в своем антиукраинском мире и конец.

Имеется так называемый кейс дворового футбольного поля: сегодня во дворах ребята спорят, кому на нем играть — украинцам или полякам. Вместе они не компонуются. В результате пока одни гоняют, другие ждут своей очереди. В чем причина? В том, что за эти два года не состоялось никакой интеграции, поляков и украинцев предоставили самим себе. Если они ладят, то хорошо, если убивают друг друга — тоже неплохо.

— Военный конфликт начался в феврале 2022 года, затем еще полтора года правила партия "Право и справедливость" (ПиС). Во время правления ПиС украинцы были нашими братьями, друзьями, союзниками.

—А теперь я могу поспорить, что половина польского общества понятия не имеет, какова причина этого конфликта. Вспомните, в 2023 году была акция против импорта украинского зерна, были протесты польских фермеров. С тех пор все, что касается польско-украинских отношений, покатилось по наклонной плоскости. Сразу после этих событий к власти пришла "Гражданская коалиция", которая пустила все на самотек. (…)

Конфликт на Украине. "Это Путину удалось на 100%"

— То есть вы выдвигаете тезис о том, что наша власть оказалась бессильна перед лицом российской дезинформации?

— Мой тезис заключается в том, что сегодня с точки зрения российских целей и информационной стратегии Кремль войну против польско-украинского единства выиграл. (А было ли это единство, раз оно так быстро разрушилось? — Прим. ИноСМИ) Причем без единого выстрела. Путину это на 100% удалось и на общественном, и на политическом уровне. Теперь перед нами следующий этап войны.

— Вы говорите об информационной войне?

— Да, у России теперь следующая цель: НАТО. Русским нужно добиться того, чтобы 30-40% польских интернет-пользователей писали, что НАТО нам не поможет, что нас бросили, что НАТО ничего не стоит. Это делается для того, чтобы наш народ выбирал популистские партии, пресмыкающиеся перед Соединенным Штатам и отвергающие Европейский союз. Я имею в виду "Конфедерацию", партию Гжегожа Брауна (Grzegorz Braun). Я говорю о популистских партиях по всей Европе.

В Германии или Франции без популистов уже невозможно сформировать правящую коалицию. А у нас давно перестал действовать принцип президента Качиньского: никаких партий правее ПиС. И Браун, и Славомир Ментцен (Sławomir Mentzen) и сам Кароль Навроцкий — это политические лидеры, расположившиеся справа от ПиС и справа от Качиньского. Они набирают силу. Для их избирателей и НАТО — это зло. И именно этого хотят русские.

— Этот этап войны мы тоже проиграем?

— Скептицизм поляков по отношению к НАТО — это голубая мечта Кремля, заветная мечта Путина. И эта мечта вот-вот станет реальностью. Премьер-министр Туск вместо того, чтобы действовать, бегает по парку. За ним трусит пресс-секретарь правительства Адам Шлапка (Adam Szłapka). Что ж, пусть бегут дальше, если им больше нечем заняться.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
ИТ
1 комментарий
№1
19.09.2025 03:41
Почему же дезинформация ? Все вполне правдоподобно.Польша превращается в серьезную страну в которой есть уважение ко своему старому освободителю от фашизма России.Но если она считает что Севастополь это Украина,а дать команду на высадку многотысячного войска поляков НАТО вполне вероятно может дать,то не угодно ли послать подальше альянс.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"