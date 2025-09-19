Российские «Герани» получили новую боевую часть, став эффективнее

Источник изображения: topwar.ru

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» стали еще эффективнее, разработчики увеличили боевую часть беспилотника, правда, немного уменьшив дальность применения дронов. Теперь новые «Герани» несут двойную боеголовку.

Как сообщает канал SHOT, новая «Герань-2» получила дополнительную осколочно-фугасную боевую часть массой 40 кг, при этом «старая» 50-килограммовая осталась на месте. Таким образом, общая масса боевой части составила 90 кг. Как планируется, с новой боевой частью «Герани» смогут эффективнее поражать военные и критически важные объекты на территории Украины.

Как отмечается, для большего эффекта в боевую часть добавили пояс из готовых поражающих элементов, который должен увеличить ущерб от попадания. Правда, как признаются разработчики, дальность применения «Гераней» с новой боевой частью уменьшилась с 1800 км до 1200. Однако, как показывает опыт применения дронов-камикадзе, этого вполне хватает для нанесения ударов.

Ранее украинские военные жаловались, что российские разработчики увеличили высоту полета дронов-камикадзе, сразу же «выключив» один из важнейших элементов противовоздушной обороны Украины — мобильные установки с крупнокалиберными пулеметами. Как заявил один из военных ВСУ, «мы дроны видим и слышим, но достать не можем».

В последнее время в небе Украины все чаще стали появляться и реактивные «Герани», летающие гораздо быстрее базовой версии. Это тоже создает проблемы для украинской ПВО.