В США представили «родственника» российского Як-130

Компания Textron представила «родственника» Як-130 — учебный самолет M-346N

Компания Textron Aviation Defense представила новый учебно-тренировочный самолет (УТС) Beechcraft M-346N, который могут получить Военно-морские силы (ВМС) США. Об этом пишет Defence Blog.

Textron начала национальный демонстрационный тур для продвижения самолета, который претендует на роль нового УТС для подготовки летчиков палубной авиации. ВМС США выберут новую «летающую парту» в рамках программы Undergraduate Jet Training System. Компании Textron Aviation Defense и Leonardo заключили соглашение о сотрудничестве для участия в программе. Также заявки на участие подали компании Lockheed Martin-KAI с УТС TF-50N и Boeing-Saab, предложившие самолет T-7 Red Hawk.

M-346N является модификацией базового УТС M-346, который разрабатывали специалисты итальянской компании L’Alenia Aermacchi и ОКБ имени Яковлева. На завершающем этапе совместную разработку прекратили, оставив в каждой компании документацию на планер самолета. Впоследствии итальянцы выпустили M-346, а ОКБ Яковлева — Як-130. Поэтому претендент на роль американского УТС является «родственником» российского «Яка».

В апреле издание Defense News писало, что Leonardo отказалась считать самолет М-346 созданным русскими. В компании заявили, что самолет спроектировали и разработали в Европе «в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО».