В США рассказали о предстоящей попытке России разбить модуль на Луне

Фото: Unsplash
TNI: Россия может еще раз попробовать разбить модуль на Луне

Россия может еще раз попробовать разбить свой модуль на Луне, рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

В публикации под заголовком «В 2023 году Россия разбила лунный модуль на Луне. Попробует ли она еще раз?» автор утверждает, что миссия «Луна-25» представляет собой «историю амбиций, сломленных из-за планетарной геополитики». Обозреватель пишет, что неудача миссии «подчеркнула технические и геополитические трудности исследования Луны».

«Неудача нанесла удар по космическому престижу России, особенно после того, как всего несколько дней спустя индийская лунная миссия Chandrayaan-3 прошла без сучка и задоринки», — напоминает автор.

Он же пишет, что «по мере того, как программа НАСА Artemis и частные проекты продолжают развиваться, опыт России напоминает наблюдателям, что исследование космоса требует устойчивости».

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» столкнулась с Луной 19 августа 2023 года.

Через четыре дня — 23 августа — индийский аппарат Chandrayaan-3 успешно совершил мягкую посадку на естественный спутник Земли.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
