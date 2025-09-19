Войти
Пентагон завершил подготовку проекта по системе ПРО "Золотой купол"

Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: Alex Brandon / AP

ЦАМТО, 18 сентября. Пентагон подготовил проект создания системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", передает агентство Блумберг со ссылкой на Минобороны США.

"Генерал космических сил Майкл Гетлейн, который руководит планами президента Дональда Трампа по созданию системы ПРО "Золотой купол" завершил подготовку проекта для программы", – цитирует "РИА Новости" сообщение Блумберг.

Отмечается, что два месяца назад М.Гетлейн обещал рассказать подробности о проекте, в том числе о стоимости, однако теперь Пентагон отказывает предоставлять детали.

Агентство пишет, что бюджетное управление американского конгресса в настоящее время оценивает необходимые расходы на создание "Золотого купола" на гораздо более высоком уровне, чем сообщалось ранее. Только на космические перехватчики за 20 лет может уйти 542 млрд. долл.

При этом аналитик Тодд Харрисон из Американского института предпринимательства указывает в отчете, который цитирует агентство, что даже небольшие изменения в параметрах проекта могут обойтись в миллиарды долларов.

В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 млрд. долл. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
