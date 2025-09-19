Уроки из украинского конфликта: США ускоряют разработку танка M1E3 Abrams

Источник изображения: topwar.ru

M1A2 SEPv3 Abrams

Армия США решила ускорить программу разработки версии M1E3 танка Abrams. Как указывается в издании Defense Daily, 4 прототипа должны поступить на вооружение уже в 2026 году, что существенно отличается от первоначального плана на 2030 год.

Генерал Рэнди Джордж, начальник штаба сухопутных войск, заявил, что в следующем году армия получит первые прототипы ОБТ. Они будут проходить войсковые испытания, которые решено проводить не в конце графика разработки, когда традиционно подводятся её итоги, а параллельно ей. Это призвано ускорить процесс создания новой модификации.

Программа M1E3 была запущена после того, как в сентябре 2023 года армия отменила проект модернизации M1A2 SEPv4, так как командование пришло к выводу, что в этом сценарии Abrams не может быть усовершенствован без увеличения веса и логистической нагрузки, что является неприемлемым, как показали уроки украинского конфликта.

Армия США описала прототипы M1E3 как программно-управляемые, модульные, рассчитанные на уменьшенный экипаж [что, вероятно, вызвано размещением автомата заряжания], со встроенной КАЗ от ПТУР, РПГ и БПЛА.

До перехода на новую платформу будет продолжаться в сокращённом объёме производство текущей версии M1A2 SEPv3 для дальнейшего укомплектования усовершенствованными ОБТ боевых групп бронетанковых бригад: в армии их насчитывается 11, в Нацгвардии 5, на оснащении каждой из них находится 87 танков Abrams.