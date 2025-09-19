Войти
Патрушев обсудил российско-вьетнамское взаимодействие в судостроении и логистике

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ ТАСС

ЦАМТО, 18 сентября. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки во Вьетнам посетил в городе Вунгтау судостроительный завод "Башон", а также международный морской порт Каймеп-Тхивай.

Как передает "РИА Новости", в ходе визита Н.Патрушев обсудил возможности расширения российско-вьетнамского взаимодействия в сфере судостроения и морской логистики.

По словам Н.Патрушева, судостроительный завод "Башон" – это не только одно из крупнейших подобных предприятий во Вьетнаме, но и одно из старейших. В этом году ему исполняется сто лет. "Мы смогли убедиться в том, что сегодня это весьма современное предприятие, оснащенное передовым оборудованием и способное производить широкую линейку продукции военного и гражданского назначения", – сказал он, добавив, что Россия видит "большие перспективы совместной работы на этой площадке".

В порту Каймеп-Тхивай, который является одним из крупнейших во Вьетнаме, председатель Морской коллегии и сопровождающие его представители российских ведомств, профильных организаций и компаний, работающих в сфере судостроения и морской логистики, ознакомились с работой современного портового кластера, позволяющего принимать суда практически всех типоразмеров, включая самые современные суперконтейнеровозы, составляющие сегодня основу глобальной морской экономики. Каймеп-Тхивай и другие вьетнамские порты предоставляют хорошую базу для налаживания углубленного двустороннего сотрудничества РФ и СРВ в сфере морской логистики, подчеркнул Н.Патрушев.

В рамках визита во Вьетнам в период с 15 по 18 сентября председатель Морской коллегии РФ провел в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского взаимодействия в морской сфере. Были рассмотрены вопросы партнерства двух стран в области судоходства, морской логистики, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества.

