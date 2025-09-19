Войти
ЦАМТО

Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями ГрВ "Центр"

454
0
0
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 18 сентября. Начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями ГрВ "Центр", действующих на Красноармейском направлении.

В ходе работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений В.Герасимов дал оценку текущей обстановки, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зонах ответственности.

"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу", – отметил В.Герасимов.

"Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросило наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта. Группировка войск "Запад" развивает наступление в городе Купянске. Успешно идет продвижение на Краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска. Наши войска 16 сентября вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", – заявил начальник Генерального штаба.

"Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища", – отметил В.Герасимов.

"Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области. Хочу отметить роль подразделений морской пехоты в достижении целей специальной военной операции".

"Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на Курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства – мужество, героизм, стойкость. Есть полная уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед вами задачи будут успешно выполнены", – отметил начальник Генерального штаба ВС РФ.

В завершении работы В.Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия.

Также начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"