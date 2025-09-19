ЦАМТО, 18 сентября. Начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями ГрВ "Центр", действующих на Красноармейском направлении.

В ходе работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений В.Герасимов дал оценку текущей обстановки, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зонах ответственности.

"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу", – отметил В.Герасимов.

"Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросило наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта. Группировка войск "Запад" развивает наступление в городе Купянске. Успешно идет продвижение на Краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска. Наши войска 16 сентября вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", – заявил начальник Генерального штаба.

"Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища", – отметил В.Герасимов.

"Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области. Хочу отметить роль подразделений морской пехоты в достижении целей специальной военной операции".

"Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на Курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства – мужество, героизм, стойкость. Есть полная уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед вами задачи будут успешно выполнены", – отметил начальник Генерального штаба ВС РФ.

В завершении работы В.Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия.

Также начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.