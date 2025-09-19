Войти
ЦАМТО

Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне

Мухаммед бен Салман Аль Сауд
Мухаммед бен Салман Аль Сауд.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 18 сентября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне, передает "РИА Новости".

Документ предусматривает совместный ответ на нападение на одну из этих стран, говорится в заявлении по итогам визита Шарифа в королевство.

"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали совместное стратегическое оборонное соглашение, которое является частью усилий двух стран по укреплению безопасности и достижению мира и безопасности в регионе и во всем мире", – отмечается в заявлении, которое цитирует саудовское госагентство новостей SPA.

"Соглашение направлено на развитие различных аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и усиление взаимного сдерживания любой агрессии. Соглашение предусматривает, что любая агрессия против одной из двух стран рассматривается как агрессия против обеих стран", – уточняется в документе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Саудовская Аравия
