Lenta.ru

На Западе насчитали 15 способных нанести ядерный удар стран

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP
MWM: В мире есть 15 стран, способных нанести ядерный удар

В мире якобы есть 15 стран, способных нанести ядерный удар. Соответствующие государства перечислил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, в общей сложности 15 стран сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов», — говорится в публикации.

Издание в зависимости от ядерной мощи разделило страны на четыре группы.

В первую попали США, Россия и Китай, обладающие полноценной ядерной триадой. Ко второй группе журнал отнес Северную Корею, Индию, Пакистан и Израиль, разработавшие собственные ядерные ракеты вне Договора о нераспространении ядерного оружия.

К третьей группе издание отнесло Великобританию и Францию, располагающие подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами. К четвертой группе журнал причислил Германию, Нидерланды, Турцию, Бельгию, Италию и Белоруссию, ядерное оружие которым передали их союзники.

В той же публикации MWM заметил, что США остаются единственной ядерной державой, которая использует малозаметные самолеты в качестве носителей тактического ядерного оружия.

Также в сентябре американского журнала The National Interest Харрисон Касс рассказал, что российская межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения может погубить США, поскольку способна стереть с лица земли обширные территории планеты.

