Киев перебросил в Польшу свой единственный военно-транспортный самолёт Ан-70

Источник изображения: topwar.ru

Единственный летный образец военно-транспортного самолета Ан-70, принадлежащий Воздушным силам Украины, несколько дней назад был перегнан в Польшу. Об этом пишут тематические паблики со ссылкой на данные мониторингового ресурса Flightradar24.

В материале говорится, что машина с бортовым номером 02 «Синий», являющаяся вторым прототипом, совершившим свой первый полет еще в 1997 году, приземлилась на польском аэродроме Демблин 15 сентября.

Сообщается, что самолет формально оставался в составе украинской армии с февраля 2022 года и якобы находился на хранении в киевском аэропорту Святошин. Данные систем наблюдения за воздушным движением указывают, что во время пролета над территорией «незалежной» транспондер воздушного судна был выключен. Аппаратура включилась лишь после того, как самолет пересек польскую границу.

В то же время, некоторые паблики со ссылкой на неназванные источники сообщают, что Ан-70 базировался в Польше, а не в аэропорту Святошин, с самого начала текущего конфликта. Таким образом, если это действительно так, то можно предположить, что транспортник доставил на Украину какие-то грузы из Польши, а затем вернулся обратно на место дислокации.